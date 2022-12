Salada colorida de lentilha da Paula Ferri

Essa receita está na família de Paula Ferri há anos e sempre foram tradicionais na ceia de Natal da família, sendo preparada pela sua mãe, a saudosa Cidinha Ferri. A receita foi publicada no livro de receitas de sua mãe, Sabores de Uma Vida.

Ingredientes

Para a salada: 1/2 quilo de lentilha, 2 tomates sem pele e sem sementes (cortados em cubos), 1 cebola grande batida, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, azeite a gosto, 2 maçãs verdes (cortadas em cubos), 100 gramas de uvas passas brancas, 100 gramas de damascos (cortados em tirinhas), 200 gramas de tomates secos (cortados em tirinhas) e 100 gramas de azeitonas verdes (picadas).

Para o molho: 1 pote (170 gramas) de iogurte natural, 1 limão grande espremido, 1 xícara de chá de azeite, 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado.

Modo de Preparo

Para a lentilha: Deixe a lentilha de molho por uma hora. Cozin he sem deixar desmanchar e escorra a seguir. Tempere com os dois tomates sem pele e sementes, a cebola, o sal, a pimenta e o azeite. Reserve. Em outra vasilha, coloque as maçãs verdes, uvas-passas, damascos, tomates secos e as azeitonas.

Para o molho: Bata o iogurte, o limão e o azeite até virar um creme. Por último, acrescente o parmesão. Está pronto para servir com a salada.

Para a salada: Em um refratário, misture as lentilhas e as frutas picadas. Para finalizar, jogue o molho de iogurte sobre a salada. Leve à geladeira. Sirva a seguir.