Guia de Moda: Verão 2023

Mariana Manfredi Cossi

A moda acompanha o novo estilo de vida da sociedade. Pós pandemia nós tivemos uma grande mudança. Com o home office, passamos a nos vestir de maneira mais confortável, nossas roupas são mais utilitárias e mais práticas. Só que nós estamos levando essa praticidade para a noite em uma festa ou balada. Estamos conseguindo aliar o confortável ao chique e ao estiloso.

Outro detalhe é que ficamos mais conscientes quanto a tecidos, quanto a funcionalidade das roupas e quanto ao impacto que essas roupas vão ter no ambiente. Então, estamos fazendo a reciclagem de roupas. Hoje é muito nítido você ver que tem muitas marcas que estão usando roupas de coleções passadas e dando novos ares, deixando-as mais contemporâneas, customizando-as.

Moda Comfy

O estilo que valoriza o conforto. O termo vem da junção de duas palavras: Conforto + moda. Trata-se de uma tendência que começou com a pandemia e segue forte. Não está sendo usada apenas no home-office. A moda “comfy” partiu para o lifestyle da vida noturna, festas e baladas. Basta acrescentar algum adereço mais fashion como uma bota e acessórios diferenciados para dar um Up no look.

Outro item clássico que reapareceu seguindo a moda confortável é a calça “baggy”. Caracterizou artistas musicais do gênero R&B e rapidamente foi copiada pelos fashionistas da época, quanto mais volumosas e baixas na cintura, mais descoladas eram.

Reapareceram no atual cenário, pois são extremamente confortáveis, além de terem bolsos utilitários, o que as tornam também muito funcionais.

A volta da cintura baixa

O tema é polêmico, e diverge opiniões, mas a cintura tende a abaixar cada vez mais, visto que a moda é cíclica é que essa tendência foi muito usada nos anos 2000. Agora ela retorna com tudo. Em saias, calças e bermudas.

Brilhos durante o dia? Pode sim!

É possível adaptar o brilho aos ambientes mais variados. Sejam eles em aplicações, paetês, ou tecidos acetinados e brilhosos, mesclando com peças mais despojadas como o jeans, o moletom, alfaiataria, ou mesmo em um acessório. O segredo é usar sem medo. Afinal hoje a moda está muito mais democrática.

A cor do Verão 2023

Da família dos vermelhos, Viva Magenta é elegante e fácil de combinar com praticamente todas as cores e promete ser a queridinha no Verão 2023. Segunda a diretora da Pantone, Leatrice Eiseman, “a cor do próximo ano é poderosa e empoderadora. É um novo vermelho animado que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto expressão sem restrições, um tom eletrizante e sem limites que se manifesta como uma peça de destaque”.

Sensualidade e Pele à mostra

Comprimento mini, vazados, fendas e decotes profundos veem chamando a atenção nas passarelas de moda do mundo todo. Além do que essa tendência reflete o poder do feminino, as mulheres se sentem mais seguras para usarem o que querem. A transparência também segue forte na moda em 2023. Revelando partes estratégias do corpo sem ficar vulgar.

Moda Andrógina e sem Gênero

Essa é uma tendência completamente oposta ao feminismo anteriormente citado, a androginia surgiu como reação à overdose de feminilidade. Estão se criando cada vez mais marcas que fazem roupas sem gêneros. A nova marca Another Place (ANP) e a veterana UMA, da estilista Raquel Davidowicz, são exemplos de marcas “genderless”.

Moda Consciente e Personalizada

Temos mudado hábitos de consumo frenético por algo mais “consciente”. Particularmente sou apaixonada pelo conceito que traduz essa reciclagem fashion chamada de Recycling ou Upcycling fashion. Aqui peças anteriormente descartadas são customizadas e ganham um diferencial único e personalizado. Há um surgimento em massa de estilistas que recriam peças e vendem suas criações pelas redes sociais.

Acessórios Maximalistas

Por muito tempo os acessórios minimalistas foram destaques, pois a praticidade na época da pandemia era imprescindível: poucos acessórios e bolsas práticas. Durante as semanas de moda internacionais, o maximalismo nos acessórios mostrou-se dominante. Maxi bolsas, maxi acessórios e óculos também em tamanhos maiores. Essa é mais uma tendência que resgatamos dos anos 2000.

Cores para Apostar no Verão em 2023

Nosso verão é quente e alegre e nos permite usar e abusar das cores. As vibrantes continuam em alta, porém as neutras não ficam como coadjuvantes, assim como os terrosos, que são elegantes e femininos. O off white é pura leveza, ou seja, a cartela de cores é livre. E não tenham medo de combinar ou descombinar, pois a moda é democrática.

Anos 90 E 2000

Os florais também ganham destaque em padrões mais graúdos. Outra tendência que retorna são os barracos assimétricos, normalmente em tecidos mais fluidos. A Versace foi a grife precursora no estilo leve, fluido e assimétrico. No geral, temos um flashback forte da década de 90 e 2000, confirmando a teoria de que a moda é cíclica. Se até Jennifer Lopez e Ben Affleck, Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram, muita coisa ainda vai acontecer. Preparem-se para uma imersão nostálgica nessa época tão divertida, colorida e dinâmica.