Influenciadora de São João ganha destaque no cenário sertanejo

Com a expansão do mercado digital em praticamente todos os setores do mercado, cada vez mais ótimos profissionais liberais vêm se destacando através da internet. A jornalista e influenciadora digital, Amanda Coelho, natural de São João da Boa Vista, cidade do interior do Estado de São Paulo, já é figurinha carimbada em grandes eventos, shows e rodeios pelo o Brasil. Durante a adolescência, Amanda morou em Vargem Grande do Sul.

Depois de cobrir em julho deste ano a 47ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (EAPIC), a carreira da Amanda como influenciadora ganhou grande repercussão nacional, especialmente depois que um vídeo que ela gravou com a dupla Maiara & Maraisa viralizou pela internet. No mesmo evento, ela cobriu através do seu Instagram toda a festa e ainda entrevistou artistas como Zé Neto & Cristiano, João Gomes, Dennis DJ, Bruno & Marrone e Pedro Sampaio.

Recentemente, a influenciadora esteve presente realizando a cobertura e divulgando shows de artistas como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraisa, além da FAICI e da Festa do Peão de Boiadeiro de Itaquaquecetuba. Para 2023, muitas outras festas e eventos, assim como gravações e lançamentos de DVDs nos estados de São Paulo e Minas Gerais já estão na programação de divulgação da influenciadora.

Amanda Coelho

Nascida e criada em São João da Boa Vista, Amanda Coelho morou por alguns anos em Vargem Grande do Sul durante a adolescência e desde criança sonhava em ser atriz. Mas, o tempo foi passando e o sonho de criança deu lugar a uma outra paixão: o jornalismo. O seu desejo agora era de viver contando histórias e viver cada dia uma história diferente. A telinha sempre fez parte de sua vida, seja fazendo brincadeiras e sendo filmada pelos pais quando criança, ou já adolescente registrando o seu dia a dia e compartilhando em suas redes sociais.

Em 2014 ingressou no curso de jornalismo no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE). Durante suas férias de 2015, teve a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá. Em 2016, no penúltimo ano da faculdade, Amanda foi contratada pela Olympic Broadcasting Services para trabalhar durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Além dessa incrível experiência, Amanda já colecionava trabalhos como estagiária em emissoras como a EPTV Sul de Minas afiliada da Rede Globo, além de assessora de imprensa da prefeitura de Aguaí e do Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (Unifeob).

Em 2017, já formada em jornalismo, e sempre ativa em suas redes sociais postando sua rotina e lugares que frequentava, recebeu, pela primeira vez, uma ligação da assessoria de imprensa de uma grande empresa a convidando para cobrir a inauguração, através do seu Instagram. A partir de então, sua carreira deslanchou e começou a ganhar “recebidos”, realizando coberturas e divulgações de grandes marcas, empresas e eventos, estabelecendo grandes parcerias.

Para acompanhar o seu trabalho e conhecer um pouco mais de Amanda Coelho, acesse https://www.instagram.com/_amandacoelho/.