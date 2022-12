Lombo trançado natalino da Denyse Balarin

Ingredientes

Um lombo em peça de aproximadamente três quilos, duas xícaras de vinho tinto seco, suco de dois limões, duas xícaras de suco de abacaxi concentrado, fatias de bacon, ameixas pretas sem caroço, fatias de abacaxi, sal e pimenta a gosto, manteiga e páprica para “pincelar”, uma colher de farinha de trigo e uma xícara de água.

Modo de Preparo

O primeiro passo para essa receita natalina é cortar o lombo em três partes sem separá-las em uma das extremidades. Em seguida, tempere o lombo com o sal, a pimenta, o vinho, o limão e o suco e deixe nos temperos por no mínimo duas horas. Em um refratário untado, trance o lombo e prenda as pontas com cordão ou palito. Distribua as ameixas, o bacon e o abacaxi entre as aberturas das tranças. Cubra a receita com papel alumínio e leve ao forno por no mínimo uma hora a 180° C. Retire o papel, passe margarina e páprica defumada sobre o lombo. Volte a receita ao forno e vá regando aos poucos com os temperos até que fique dourado e macio. Quando estiver pronto, retire os temperos e leve-os ao fogo com a água e a farinha de trigo, mexendo até engrossar. Sirva com o lombo e Feliz Natal!