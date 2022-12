Rabanada de forno da Márcia Iared

Gosto desta receita de rabanada por não precisar fritar. A rabanada, conhecida também como fatia dourada, é um doce natalino histórico. A receita foi trazida ao Brasil pelos portugueses e, desde então, já é possível encontrar diversas versões diferentes com acréscimo do Vinho do Porto, frutas vermelhas e acompanhamento de creme inglês.

Como o pão sempre foi um ingrediente sagrado por representar o Corpo de Cristo e não poder ser desperdiçado, a rabanada se tornou um hábito em muitos países. Apesar de nos últimos tempos ter perdido um pouco do espaço para o Panetone, ainda é uma iguaria muito usada e muito comum no Brasil, especialmente no Nordeste, considerado o maior consumidor deste simples, mas delicioso prato.

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha de 395g), 1 xícara de chá de água, 1 colher de chá de essência de baunilha, 20 fatias de pão francês amanhecidas, 3 ovos bem batidos, meia colher de sopa de açúcar para polvilhar, 1 colher de chá de canela para polvilhar.

Modo de Preparo

Forre uma assadeira retangular (33 cm x 20 cm) com papel manteiga, e unte com manteiga. Em um recipiente, misture bem o leite condensado com a água e a essência de baunilha. Passe os pedaços de pão nesta mistura e em seguida nos ovos batidos. Escorra e coloque as fatias na assadeira. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourarem. Sirva polvilhada com açúcar e canela.