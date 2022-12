Rosca Anita da Laura Cavalheiro

Adoro fazer pães! As roscas são pães doces festivos, então é só começar dezembro que já começo a prepará-las. A família espera ansiosa para aproveitar esse clima de Natal comendo roscas e o cheiro maravilhoso que fica pela casa não poderia ser mais festivo.

Ingredientes

Para a massa: 30g de fermento fresco ou 10g de fermento seco, 250ml de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, 565g de farinha, 1 colher de chá de sal, 2 ovos, baunilha e 100g de manteiga em temperatura ambiente.

Para o recheio: 100g de manteiga, 140g de açúcar, 4 colheres de chá de canela e 1 colher de sopa de farinha.

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes da massa e sove bem por cerca de 10 minutos. Faça uma bola, coloque dentro de uma tigela funda, cubra com plástico e deixe crescer até dobrar de tamanho, cerca de 45 minutos ou 1 hora. Pegue uma forma grande e unte com óleo. Peneire farinha em uma bancada. Jogue a massa na bancada e com a ajuda de um rolo abra a massa até formar um retângulo de cerca de 60 x 40 cm. Prepare o recheio misturando todos os ingredientes em uma tigela. Com a ajuda de uma faca espalhe o recheio em toda a massa aberta. Enrole a massa, pelo lado maior, fazendo uma cobra. Com a ajuda de uma faca corte pedaços de cerca de 4 cm de largura. Disponha os pedaços na forma untada, cubra com um pano e deixe descansar mais 45 minutos. Quando tiver passado 20 minutos (dos 45 que temos que esperar), ligue seu forno e deixe pré-aquecer em 180°C. Dado os 45 minutos do segundo crescimento, leve sua rosca para assar por cerca de 35 ou 40 minutos, ou até estar dourada.