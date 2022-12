Tutorial de maquiagem para arrasar no fim do ano

A maquiagem é uma aliada nas festas de final de ano, sendo a queridinha nos eventos que marcam o período, como as confraternizações e a ceia. O Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande conversou com a maquiadora profissional Fabiana Fortuna, que atende no Salão da Regina Zan, fez dois tutoriais de maquiagem para arrasar nesta época do ano.

A maquiagem nunca sai de moda e cada pessoa tem uma preferência, mas existem as tendências. Fabiana contou que a tendência para o final de ano de 2022 é uma maquiagem leve e iluminada, que realce a beleza natural.

Devido ao fato das pessoas terem ficado muito tempo sem ir ao salão e sem se maquiar para sair por conta da máscara usada durante a pandemia, a preferência que antes era uma make mais carregada, com o olho marcado, a pele pesada e batom escuro, mudou. Agora, a aposta está na maquiagem glow, com pele saudável e iluminada, e a maquiagem glam, sendo uma maquiagem iluminada, mas sem exagero.

Para a pele branca

Para o olho, fazemos um esfumado com tons mais amarronzados, que entram dentro do tipo de pele da pessoa.



Na escolha da sombra, usamos uma iluminada com um pouco de brilho. Os tons rosé estão muito em alta e são tons muito versáteis.



No delineado, optamos por um mais fino.



A tendência para cílios postiços é um que seja mais natural, sem exageros.



A base deve ser bem aplicada, de forma que não pese na pele, deixando-a saudável.



Na escolha do blush, é recomendado os que dão aspecto de bronzeado e tons rosados, que ajudam nessa tonalidade de pele saudável, principalmente os blushs em creme, que contam com a textura mais molhada.



Para o batom, a pedida da vez é tons nudes ou então gloss, dando aspecto de boca molhada.



Para a sobrancelha, é importante corrigir as falhas para deixar o rosto mais harmônico e destacar o olhar com uma profundidade.



Outra novidade em alta são os delineadores coloridos. Para o final de ano, a promessa é o uso do delineador prata ou dourado, combinando com a sombra.

Os delineadores coloridos trazem uma jovialidade para a pessoa.

Para a pele negra

É muito importante fazer uma limpeza antes de começar a maquiagem na pele negra, pois ela costuma ser mista e oleosa. Em seguida, use um primer efeito matte para que possa segurar bem a pele.

Também é interessante usar corretivo para corrigir marquinhas, mas sempre com um efeito natural.

A pele negra geralmente tem três tipos de tom: o frio, o amarelado e o neutro. Na hora de escolher o tom da base, corretivo e pó, o ideal é aplicar diretamente no rosto no ambiente de luz natural.

Para o blush, recomendamos o uso de tons mais fechados, como o bronze, o cobre, o marsala, o rosa antigo e também a forma de passar faz toda diferença. Sempre passar naquele aspecto de ar de saúde.

No iluminador, use sempre tons mais dourados e perolados, o que garante o sucesso dessa maquiagem, e evite tons prateados.

A dica para a boca é usar o tom que dê uma nuance para o rosado mais antigo ou marrom claro.

Na sombra, é recomendado usar cores mais quentes como o berinjela, o preto, azul marinho, cobre e o café. Como está em alta hoje usar o rosado e o dourado, eu fiz um mix nessa maquiagem.

Para a sobrancelha, é importante corrigir as falhas para deixar o rosto mais harmônico e destacar o olhar com uma profundidade.