Um Natal para recordar

Quando o Natal se aproxima, aquele clima diferente vai tomando conta das ruas e das casas. As pessoas vão ficando mais entusiasmadas, programando os momentos de se reunirem em família, entre amigos e celebrar as Festas de Final de Ano.

Deixar a casa pronta para o Natal é um ato cheio de simbolismos. Cada família possui sua tradição para a decoração da árvore, a escolha dos pratos da ceia, o presépio que será instalado em um local especial, enfim, a celebração do Natal do Menino Jesus é única para cada lar.

E quem recebe em sua casa familiares e amigos para as festas natalinas sabe que é preciso muito carinho e capricho na escolha da decoração, nos detalhes da mesa e em tudo o que transforma a noite em algo a ser lembrado. Entusiasta do Natal e de toda sua magia, o arquiteto e empresário Vinícius Mascarin, preparou para este ano uma mesa de Natal encantadora para que os leitores do Guia de Natal da Gazeta possam se inspirar e tornar esse momento único.



Este é o primeiro Natal do Clube Alveare, empreendimento inaugurado pela família Périco Mascarin em setembro. Espaço desenhado especialmente por Vinícius para comportar festas, jantares, coquetéis, reuniões, convenções, palestras, entre outros e que já se tornou referência pela estrutura e experiência que a família oferece aos convidados.

No sofisticado e acolhedor espaço do Clube Alveare, Vinícius criou a decoração para este Guia de Natal, levando enfeites que ficaram na memória. “Eu trouxe meus enfeites antigos, mesmo estando numa casa nova, para mostrar que a tradição tem que perpetuar, tem que perdurar”, afirmou.



Além da bela árvore de Natal toda enfeitada de bolas e ornamentos em que predominam o vermelho, Vinícius criou uma mesa cheia de detalhes que demonstram na prática aquilo que ele sempre enfatiza, de que o capricho faz a diferença até nas coisas mais simples.

A louça escolhida também em tons de vermelho vem do acervo da família e a toalha de veludo vermelho é a mesma que se tornou um sucesso no ano passado, com um acabamento em franjão dourado, que trouxe um ar bastante clássico à composição.

Os arranjos verdes naturais são feitos com a planta tostão, que duram bastante e ficaram muito charmosos na mesa. O destaque da decoração vem também do acervo particular de Vinícius, uma coleção de Nutcrackers, os soldadinhos quebra nozes, tradição natalina alemã que trouxe um elemento bastante lúdico à mesa.

Detalhes que fazem a diferença

O cuidado e a atenção com seus convidados é uma característica muito presente em Vinícius, que evidenciou esse carinho em mais um detalhe da mesa de Natal que montou para o Guia da Gazeta, um cracker, muito comum dos natais britânicos. Seguindo a tradição, este embrulho é puxado por duas pessoas ao mesmo tempo e faz um estalo ao se romper. Cada cracker vem com um presentinho, como explicou Vinícius. Pode ser um doce, uma pequena bugiganga. “Não é presente, mas é uma graça. É uma coisa divertida para o Dia de Natal”, comentou Vinícius que adiantou que essa novidade também estará presente na ceia de Natal da sua família.

Presépio montado em lugar de destaque no Clube Alveare

Destaque para os soldadinhos quebra-nozes ao centro e o cracker, o canudinho vermelho no canto superior esquerdo da foto

Toalha de veludo vermelho e franjão dourado no clube da família Périco Mascarin

Louças com detalhes em vermelho

