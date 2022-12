Eleito presidente da Câmara, Guilherme Nicolau fala em clamor pela renovação

O vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB) foi eleito presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul para o ano de 2023. A composição da nova mesa foi votada pelos vereadores nesta terça-feira, dia 6, durante sessão ordinária.

Além de Guilherme, estavam na disputa da presidência os vereadores Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), que registrou seis votos favoráveis e Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) que teve somente seu voto.

Em duas votações nominais, os vereadores Guilherme e Itaroti registraram empate de seis votos cada. Como o regimento interno da Câmara determinava que em caso de empate o vereador mais votado na eleição municipal seria o presidente, Guilherme foi eleito.

Na ocasião, também foram votados os cargos de vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário e tesoureiro. A nova Mesa Diretora tem Maicon do Carmo Canato (Republicanos) como vice-presidente, Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB) como 1º secretário, Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil) como 2º secretário e João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) como tesoureiro.

Os vereadores eleitos para compor a nova Mesa Diretora tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023, através de termo de posse e a Mesa Diretora eleita fica empossada até 31 de dezembro de 2023. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal está marcada para o dia 7 de fevereiro, no entanto, qualquer sessão extraordinária que eventualmente for marcada em janeiro ou início de fevereiro, já será presidida pela nova Mesa.

“População esperava por Mudança”

Em entrevista concedida ao jornal Gazeta de Vargem Grande, ao falar sobre sua vitória, Guilherme, o mais jovem presidente eleito da história, disse que conforme inúmeras mensagens que recebeu com as pessoas o parabenizando, a vê como uma renovação. “A população esperava por essa mudança na presidência e na Mesa Diretora. E também acredito que saio fortalecido, em meio ao cenário conturbado que foi essa disputa”, falou ao jornal.

Indagado sobre o que o levou a disputar a presidência da Câmara, o vereador do MDB disse que surgiu da oportunidade de ganhar a eleição no critério de desempate, por ter sido o vereador mais votado nas eleições municipais. “Pois como todos sabem, o vereador Celso Itaroti tem sempre a maioria dos votos dos vereadores. O empate seria a única alternativa de conseguir ganhar a eleição. O grande pedido da população também foi um incentivo muito grande, o clamor por renovação foi muito importante”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o que lhe assegurou a vitória, Guilherme explicou que a segurança que seria eleito só teve no último momento. “Foi quando o vereador Magalhães entendeu o propósito e o plano voltado para a cidade, sem interesses pessoais e assegurou o voto em mim”, afirmou.

O bom diálogo com o poder Executivo está entre as funções do presidente da Câmara e ao ser perguntado como iria se relacionar com o prefeito Amarildo Duzi Moraes, o vereador disse que pretende manter um bom relacionamento, cobrando mais diálogo com a Câmara, para conseguir em conjunto tomar as melhores atitudes que beneficiem a cidade e a população.

Dentre os planos para a sua gestão, Guilherme Nicolau elencou que pretende avaliar questões de digitalização da Câmara Municipal; fazer reuniões com os diretores municipais; visitar o comércio e empresas locais, buscando oferecer apoio e ajuda do poder público; fazer reunião com o prefeito e vereadores; visitar os setores e órgãos públicos municipais; convocar os responsáveis de empresas terceirizadas, que prestam serviço ao município e que estão deixando a desejar, não cumprindo os acertos contratuais; cobrar incansavelmente o Plano Diretor e Código de Obras, dentre outras ações que pretende realizar em prol do município.

A questão do mandato dos membros da Mesa que de dois anos foi aprovado para um ano somente, foi indagada ao futuro presidente que assume no dia 1º de janeiro de 2023 e este informou que na época foi feito, para que todos tivessem oportunidade de exercer algum cargo durante o mandato, mas não é isso que vem acontecendo e que ele vai propor este assunto para ser discutido entre os vereadores.

Sobre os planos políticos para o futuro, o vereador que está na sua segunda gestão, disse que está aberto a conversas, e que se for útil de alguma forma para contribuir com a política da cidade, está disposto a ajudar. Ainda na seara política, foi questionado pelo jornal sobre o que espera para o Brasil do novo presidente eleito, Lula da Silva e o futuro presidente da Câmara respondeu que torce para que ele faça um mandato olhando pelo Brasil, e não olhando para interesses pessoais ou de determinadas classes. “Precisamos que sejam feitas as reformas necessárias”, cobrou Guilherme.

Também foi perguntado ao vereador eleito presidente da Câmara, se ele pretende continuar com um assessor especial, cargo que hoje é exercido pelo advogado Walter e ele disse que está conversando sobre o assunto. Guilherme também foi questionado sobre as ameaças que sofreu dias antes de ser candidato, com a pessoa dizendo para ele não se candidatar para não receber represálias e também como ele teria reagido ao ataque, mas o vereador preferiu não responder à questão. Também deixou de responder a questão de como via a atuação da Câmara Municipal nos dias atuais.

Finalizando sua entrevista, Guilherme Nicolau disse que gostaria de agradecer aos vereadores que confiaram nele e reafirmou seu compromisso em ajudar a cidade e o prefeito Amarildo no que for bom para a cidade e agradecer a todas as mensagens que recebeu de apoio e carinho da população.

Bastidores da eleição

Foram três os candidatos à presidência da Mesa, sendo que na primeira votação do candidato Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), votaram a favor dele, além do próprio, os vereadores Bertoletti, Célio, Fernando, Parafuso e Paulinho, totalizando seis votos. A vereadora Danutta, que também era candidata, votou nela própria e teve somente seu voto.

Já o vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB), teve além do seu voto, os votos dos vereadores Serginho, Canarinho, Gláucio, Magalhães e Maicon, totalizando seis votos e dando empate.

Como pede o Regimento Interno da Câmara, havendo empate, faz-se a segunda votação, que manteve o mesmo placar acima descrito, sendo Guilherme eleito por ter sido de acordo com a lei, o vereador mais votado na última eleição municipal.

Para eleição do vice, concorriam os vereadores Maicon Canato (Republicanos) e Célio Santa Maria (PSB), sendo que os mesmos vereadores que votaram em Itaroti, declinaram seus votos em Célio, totalizando seis votos. Já o candidato Maicon, além dos votos de Serginho, Canarinho, Gláucio, Guilherme, Magalhães e Maicon, obteve o voto favorável da vereadora Danutta que é do seu partido, totalizando sete votos e se elegendo vice presidente do Legislativo.

Para primeiro e segundo secretário, se inscreveram Canarinho do PSDB e Gláucio do União, sendo que ambos receberam os votos de todos os vereadores, sendo eleitos por unanimidade de seus pares. Para tesoureiro da Câmara Municipal, estavam disputando o cargo os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB) e Parafuso (PSD) e da mesma forma que Danutta ajudou a eleger Maicon Canato vice-presidente, ela também votou favorável a Parafuso, elegendo-o em detrimento de Serginho da Farmácia.