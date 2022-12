Gente e Fatos

Matheus

Ao lado da esposa Andréa, o analista de sistemas Mateus Mesquita comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro. Também recebe os parabéns dos pais Vilma e Antônio, dos irmãos Renan e Felipe e dos sobrinhos Lorena e Germano. Foto: Arquivo Pessoal

Isabella

A jovem Isabella Aparecida Madrini Bedin comemora seus 19 anos na quarta-feira, dia 14 de dezembro. Ela cursa odontologia na Unifae e recebe os parabéns dos pais Fernanda e Daniel e todo o carinho do namorado Lucas. Foto: Arquivo Pessoal

Reneu

O esposo Reneu Zamora prepara festa para neste sábado recepcionar a esposa Maria Isabel M. Zamora, a querida Beth, que faz aniversário e recebe também os parabéns dos filhos, netos, familiares e demais amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Micheli

A comerciante Micheli Araújo Maciteli na quarta-feira, dia 14 de dezembro, colhe mais uma primavera e recebe os parabéns do marido João Luiz, da filha Isabella, familiares e amigos. Na foto ela está ao lado do marido João Luiz e da filha Isabella. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Cristina

Muito querida por todos, a cabeleireira Maria Cristina Guerts Fontão Henrique recebe os parabéns de todos os familiares e amigos neste domingo, dia 11 de dezembro. Especialmente dos filhos Fernando e Diego, da nora Jany e da neta Antonella que posa com a vovó na foto. Foto: Arquivo Pessoal

Asafe

Na segundona, dia 5, foi a vez de Asafe Henrique Diogo de Freitas festejar os seus 5 anos, junto com os pais Deborah e Carlos Henrique, a mana Rebecca, familiares e amiguinhos. Foto: Arquivo Pessoal

Sandra

A técnica em enfermagem Sandra Barbosa Zonta Gonçalves na sexta-feira, dia 16 de dezembro, sopra mais uma velinha. Os parabéns seguem do esposo Marcos, das filhas Carol e Gabi, dos genros Gustavo e Marquinhos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Augusto

O diretor de marketing Augusto Renesto, que na foto aparece ao lado da noiva Adriele, aniversaria nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, recebendo o carinho da noiva, dos pais Roselaine e Ari, dos irmãos Matheus e Giovane e demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Cláudia

Cláudia Fernandes, que trabalha de autônoma, recebe os parabéns dos familiares e amigos nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, quando completa mais um ano de vida. Foto: Arquivo Pessoal

Mauro

O engenheiro civil Mauro Donizeti Majarro, colhe mais um ano de vida neste sábado, dia 10 de dezembro e é devidamente cumprimentado pela esposa Ana Paula, pelos filhos Thales e Helena, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

A família de Paulo Ribeiro da Silva brinda a chegada de seus 91 anos neste sábado, dia 10, quando recebe os cumprimentos junto da esposa Dulce, dos filhos Luís Paulo e Carlos Alberto, das noras Denise e Kênia e dos netos Rodrigo, Gabriel e Fernanda. Foto: Arquivo Pessoal

Caetano

Não é todo dia que se comemora 96 anos de vida. O senhor Caetano Paluan teve este privilégio no sábado passado, dia 3 de dezembro. A data muito especial foi devidamente comemorada ao lado da esposa Nena, dos filhos José Luís, Fernando, Fátima e Silvia, dos familiares e amigos que o felicitaram pelos seus 96 anos muito bem vividos. Foto: Arquivo Pessoal

Casamento de Camila Parra e Thiago Donizetti Domingos

Com muito amor e carinho, Camila Vichinhsk Parra Domingos e Thiago Donizetti Domingos Vitoriano festejaram o casamento realizado no civil no dia 25 de novembro, uma sexta-feira. A benção ao casal aconteceu na Chácara do Cafu, onde também recepcionaram seus familiares e amigos. O buffet da Marmitaria Vitória serviu os presentes. Fotos: Lucas Tabarim

Aniversário de Heloísa Falconi Biaco

Com muito carinho, os pais da pequena Heloísa Falconi Biaco festejaram seus três aninhos no dia 29 de novembro. A mamãe Silvana Falconi e o papai Tadeu Luís Biaco se esmeraram para dar tudo de bom à pequena. Também o mesmo carinho partiu dos avós Helena e João. Fotos: Falcão Foto & Arte

Joaquim Luís Pereira comemorou 3 aninhos

Os três aninhos de Joaquim Luís Pereira, que aniversariou no último dia 28 de novembro, foram comemorados no sábado, dia 3 de dezembro, com a mamãe Mariana e o papai David tendo todo o desvelo no preparo da sua festinha. Ele recebeu também os parabéns do irmão David Luís, que com ele divide a foto ao lado de mamãe e papai. Fotos: Angelino Jr.

Henry dos Santos Ribeiro soprou sua 1ª velinha

O pequeno Henry dos Santos Ribeiro posou para fotos do Estúdio Lily, que registrou seu primeiro aninho, comemorado no dia 28 de novembro pelos pais Roberta e Sérgio. Também se juntaram ao ‘parabéns a você’, os avós Fátima e Paulo e Luzia e Sérgio, além dos padrinhos Ana Paula e Rafael. A festinha foi no Pipoca Doce Festa. Fotos: Lily Fotografia

Luís César

O sacristão da paróquia Santo Antônio, Luís César Emiliano Barbeiro fica mais velho nesta terça-feira, dia 13 de dezembro e recebe os parabéns dos muitos amigos e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Breno

Sábado de festa para Breno Rodrigues Barroso, filho do casal Michele e Alexandre Rodrigues Barroso que comemora neste domingo, dia 11, seus 10 anos, junto a família e amigos. Breno recebe também o abraço dos colegas do colégio Externato onde estuda. Foto: Arquivo Pessoal

Elaine

Elaine Santos, que é funcionária pública e que tem como meta iniciar a faculdade de Pedagogia no ano que vem, ontem, sexta-feira, dia 9 de dezembro, comemorou mais um ano de vida e recebeu os parabéns do filho Richard, de toda sua família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Raquel

Raquel Baptiston Beltrami posa para foto ao lado do marido Danilo e dos filhos João Guilherme e Miguel Henrique, para comemorar seu aniversário que acontece neste domingo, dia 11 de dezembro. Ela recebe os parabéns dos seus familiares e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Deborah Lislie

Ainda em tempo o registro do niver da professora Deborah Lislie Diogo de Freitas, ocorrido no último domingo, dia 4, ao lado do marido Carlos Henrique e dos filhos Rebecca e Asafe. Foto: Arquivo Pessoal

Iago

O vigilante Iago Donato da Silveira que aparece na foto com sua esposa Letícia e a filha Maria Isabeli, comemora mais um ano de vida neste sábado, dia 10 de dezembro, quando recebe o carinho de toda sua família e também da sua afilhada Marina. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriel

O preletor e presbítero Gabriel Pavan da igreja Assembleia de Deus Belém, ganha os parabéns da esposa Amanda nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, quando completa mais um ano de vida. Segue também os cumprimentos dos irmãos Samuel e Marcos, dos seus familiares e amigos da Agrovar, onde trabalha. Foto: Arquivo Pessoal

Vera Lúcia

Os colegas da Guarda Municipal festejam neste domingo, dia 11, o aniversário da colega Vera Lúcia da Fonseca, que também recebe os parabéns por mais um ano de vida do marido Valdemir, da filha Joice, do genro Jonatas e em especial da neta Bibi. Foto: Arquivo Pessoal

Thiago

O comerciante Thiago Coelho comemorará ao lado da sua família, mais um ano de vida nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro. Os parabéns seguem da esposa Regiane, dos filhos Lohan, Rian e Lavínia. Foto: Arquivo Pessoal

Joice

A cabeleireira Joice Ardana no próximo domingo, dia 18, faz mais um ano de vida, recebendo os parabéns dos pais, irmãos, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Carlos de Andrade brinda aniversário

O advogado e procurador federal aposentado José Carlos de Andrade comemorou seu aniversário cercado pelos familiares no dia 30 de novembro. Como podemos ver na foto, José Carlos recebe todo o carinho da bela família que ele constituiu ao lado da esposa Joana D’arc, dos filhos Murillo, Muriel, Marcelo e Matheus. Também recebeu os parabéns das noras, netos e netas. Foto: Arquivo Pessoal

Maria José Martins Ribeiro

A musicista Maria José Martins Ribeiro recebe os parabéns de seus filhos Daniela e Thiago, de seus netos, de sua amiga Fátima e toda família neste sábado, dia 10 de dezembro, por mais um ano de vida. Foto: Arquivo Pessoal

Confraternização do Clube Médico-Odontológico

A confraternização de final de ano do Clube Médico – Odontológico Vargengrandense aconteceu no Espaço Bambú em Casa Branca na última sexta-feira, dia 2 de dezembro e teve a presença de cerca de 30 pessoas entre profissionais e familiares. Fotos: Arquivo Pessoal