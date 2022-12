Novos tempos

Reveste de muito simbolismo a vitória do vereador Guilherme Nicolau (MDB) para a presidência da Câmara Municipal para o anuênio de 2023. Ela quebra um esquema que vinha se mantendo desde 2017 e que era chamado pelo atual presidente Paulinho da Prefeitura (PSB) de G8, ou grupo dos oito vereadores que fizeram lá no passado um acordo para elegerem o presidente do Legislativo vargengrandense e que permitiu a eleição de Fernando Corretor (Republicanos), Wilsinho Fermoseli, na época no DEM, Felipe Gadiani (MDB) e o próprio Paulinho que foi eleito presidente por duas vezes, juntamente com Celso Itaroti que tentou se eleger novamente agora e não conseguiu.

A eleição de Guilherme e os demais membros da Mesa permite uma renovação nos quadros de direção do Legislativo vargengrandense e quiçá a mesma venha acompanhada de novas ideias e também novos projetos que possam dar maior visibilidade e mais inovações que possam contribuir com o desenvolvimento da cidade. Todos sabemos que os poderes dos vereadores são restritos no tocante à execução de projetos e obras, que são obrigações do Executivo, mas a renovação dos quadros de qualquer instituição sempre é bem-vinda.

Também dará oportunidade ao presidente da Mesa e seus componentes de estudarem com mais profundidade a eleição anual dos membros da Mesa, um casuísmo perpetrado para atender o grupo que até então se mantinha no poder, sendo muito mais proveitoso como vinha ocorrendo desde há décadas, como acontece com a imensa maioria dos Legislativos do Brasil, com a eleição sendo feita a cada dois anos.

Outra situação que a nova Mesa Diretora poderia estudar é com relação à outorga de títulos honoríficos dados em profusão pelos vereadores a cidadãos vargengrandenses, que acaba por se banalizar muitas vezes e perder o sentido por ser distribuído todos os anos a dezenas de pessoas, com algumas chegando mesmo à situação de negar receber tal honraria.

Sem dúvida que tem pessoas que fazem por merecer uma homenagem, independente da classe social que ocupa, mas, como diz a lei que outorga tais honrarias, a Medalha do Mérito “Fundador José Garcia Leal” visa premiar o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade e o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades. O mesmo se aplica à entrega do Título de Cidadão Vargengrandense.

Não vai ser fácil à nova Mesa encarar situações com as acima expostas, mas é para o próprio bem do Legislativo, para não passar à população a mensagem de que os vereadores se deixam levar pelo populismo e pelo casuísmo para sobreviverem politicamente.