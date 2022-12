Títulos de Cidadãos

Nesta segunda-feira, dia 12, às 15h, haverá sessão solene na Câmara Municipal quando serão entregues os títulos de Cidadãos Vargengrandenses à duas personalidades. À chefe de gabinete da deputada Luiza Erundina (PSOL), indicação do vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) e à empresária Gisele Maria Donah, proprietária da Auto Escola Donah, indicação assinada por todos os vereadores. Segundo o presidente da Câmara, a deputada Erundina deve estar presente na sessão.

Voto de Danutta elegeu Parafuso e Maicon

Com o voto da vereadora Danutta (Republicanos), foi eleito como tesoureiro da Câmara, o vereador Parafuso do PSD, no lugar do vereador Serginho (PSDB) que também pleiteava o cargo. Se Danutta tivesse votado em Serginho ou não votado em ninguém, haveria empate e Serginho por ter sido o mais votado na última eleição, ficaria com o cargo. Dos apoiadores de Guilherme (MDB) que se candidataram aos cargos da Mesa, Serginho foi o único que não foi eleito. Com o voto da vereadora, também se elegeu vice-presidente da Câmara o vereador Maicon, que é do mesmo partido de Danutta. Ele disputava o cargo com o vereador Célio (PSB).

Voto de Magalhães

Um dos votos mais cobiçados na eleição para eleger o presidente da Câmara, foi o do vereador Magalhães (Republicanos), que recebeu pressão de todos os lados para votar em Itaroti (PTB) até os últimos momentos. Magalhães manteve-se firme e votou em Guilherme, virando o jogo a favor do candidato do MDB.

Ducha fria

Para o vereador Celso Itaroti (PTB), perder a presidência da Câmara foi uma ducha de água fria nos seus planos políticos para o ano que vem. Mas, como 2024 é um ano muito importante, pois haverá eleições municipais e o cargo de presidente da Câmara se reveste de grande importância nesta época, é provável que o vereador do PTB tente novamente presidir o Legislativo, ato que já o fez por várias legislaturas.

Nova liderança

Vereador mais votado na última eleição, agora eleito presidente da Câmara numa situação bem adversa, sob ameaça e que precisou usar de muita argumentação para convencer seus pares a nele votar, bem articulado com deputados estaduais e federais e com bom trânsito nas redes sociais, o vereador Guilherme Nicolau do MDB, engenheiro civil de profissão, desponta como uma das mais novas lideranças da cidade e deve sonhar com cargos mais altos no futuro.

R$ 400 mil para o Hospital

Nesta segunda, às 14h30, está prevista a sessão extraordinária da Câmara Municipal quando será votado o projeto do Executivo no valor de R$ 400 mil, que será destinado ao Hospital de Caridade. A verba é proveniente das emendas impositivas de todos os vereadores junto ao Orçamento de 2023 e será usada nas cirurgias eletivas.