4º Natal Mágico reuniu mais de 2.300 pessoas no Cristo

A 4ª edição do Natal Mágico na Praça do Cristo Redentor, uma iniciativa do grupo voluntário Sorriso Mágico em parceria com a comissão Amigos do Cristo Redentor, aconteceu no último domingo, dia 11. O evento aconteceu em uma noite muito especial, onde centenas de famílias aguardavam ansiosas a chegada do Papai Noel.

Nesta edição, o Papai Noel e seu ajudante Duende chegaram em uma caminhonete Ford F-100 muito estilosa, um momento de muita emoção, onde as crianças vibravam com a chegada do bom velhinho.

Recebido divertidamente pelos integrantes do Grupo Sorriso Mágico, o Papai Noel distribuiu muitos abraços e balas a todas as crianças e suas famílias que se dirigiram até a praça. Foram quase três horas de diversão e música boa.

Nesta edição, foram distribuídos mais de 500 pacotinhos de balas, preparados antecipadamente um a um pelos integrantes do grupo, um cuidado que eles têm desde a primeira edição.

Do início ao fim do evento, passaram pela praça do Cristo cerca de 2.300 pessoas, número superior à edição anterior do evento, que aconteceu em 2019.

A preparação do espaço teve início no sábado, dia 10, com a pintura do monumento do Cristo. Já no domingo pela manhã aconteceu toda montagem externa como corredor, divisões, espaço do Noel, enfeite das palmeiras, entre outros.

As famílias puderam se deliciar com algodão doce e pipoca gratuitamente, preparados e distribuídos pela comissão que cuida do Cristo e voluntários presentes. Foram entregues aproximadamente 2.800 saquinhos de pipoca. A comissão mantém os cuidados com o espaço do Cristo durante todo ano e os trabalhos da equipe nesta época são essenciais para o sucesso do evento.

O Departamento de Segurança e Trânsito fechou parte da rua lateral do Cristo para uma maior segurança da população. A Guarda Civil Municipal, o Resgate Móvel e a Polícia Militar estiveram presentes e não foi registrado nenhum tipo de incidente, a exemplo dos anos anteriores, um resultado muito positivo. O Departamento de Cultura e Turismo também colaborou com a realização do 4º Natal Mágico.

Angelino Júnior, membro do Sorriso Mágico, ressaltou que o grupo está com um sentimento de missão cumprida. “Agradecemos primeiro a Deus por nos proporcionar uma noite perfeita e saúde para concretizar a 4ª edição. Este foi mais um evento que superou nossas expectativas, tudo transcorreu com calmaria e perfeição, dentro do esperado”, disse.

Ele agradeceu, em nome do grupo, a todos os voluntários e empresas que colaboraram para a realização da 4ª edição do Natal Mágico, bem como a todos que doaram as balas. “Já estamos com novas ideias para a 5ª edição! Esperamos vocês em 2023”, comentou.