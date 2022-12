Confraternização do Grupo Fuzil foi no último sábado, dia 17

O Grupo Fuzil realizou sua tradicional festa de congraçamento de fim de ano no sábado, dia 10 de dezembro, nos salões da Sociedade Beneficente Brasileira-SBB, com a presença de mais de 600 pessoas, entre colaboradores das várias empresas que compõem o Grupo, como a Star Ferramentas, Gol Materiais de Construção, Stok Locações, Fuzil, Rural & Cia, Transporte Rodo Fuzil, seus familiares e prestadores de serviços ao Grupo Fuzil.

Na ocasião, foram entregues mais de 150 prêmios, sendo distribuídos para os colaboradores com mais de 10 anos de serviços, aos que atingiram os maiores faturamentos do Grupo e também aos representantes com mais de cinco anos de prestação de serviços às empresas.

Ao contrário dos anos anteriores, quando a festa era feita na sede da Fuzil, este ano os diretores procurando mais conforto e praticidade aos seus colaboradores, realizaram o evento na SBB, que tem uma estrutura muito boa para sediar grandes festas de confraternização.

A animação ficou por conta do DJ Marquinho, e ainda teve a participação da Banda André & Tiago e Pagode Samba Aí, se estendendo a confraternização que teve início às 19h, até às 2h30 da madrugada, com muita alegria reinando entre os presentes. Prestigiando todo o evento, os diretores Eduardo Sbardellini e Jair Gabricho, juntamente com seus familiares.

Fotos: Jonathan e Janaína Fotografias

Colaboradores receberam prêmios durante o evento

Evento contou com cerca de 600 pessoas