Durante a madrugada, mulher causou danos em igreja e loja

Após apedrejar a Igreja Matriz de Sant’Ana e uma loja de motos no Centro na madrugada desta segunda-feira, dia 12, por volta das 3h55, uma mulher foi pega pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul durante a tarde, às 13h30, na Vila Santana.

A equipe dos cabos Cabral e Amauri, durante patrulhamento, foi solicitada pelo proprietário da Motoka, que informou que seu estabelecimento tem câmera de segurança e que durante a madrugada duas pessoas aparecem nas imagens descendo a rua e uma delas arremessa uma pedra na vitrine da loja.

Em seguida, uma pessoa entrou em contato com o Plantão da Polícia para relatar que os vidros da porta central da Igreja Matriz de Sant’Ana foram danificados. De acordo com as câmeras de segurança, uma pessoa jogou pedras nos vidros. Quando os PMs viram o vídeo, notaram que se tratava da mesma pessoa do vídeo da loja de motos.

Foram realizadas buscas para localizar a mulher que quebrou os vidros. Em patrulhamento no bairro Santana, ela foi encontrada e identificada. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul e prestou esclarecimentos, sendo liberada para responder ao inquérito posteriormente.