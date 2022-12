Neste sábado, dia 17, acontece o 4º Festival de Mini-Handebol

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal realizará o 4º Festival de Mini-Handebol, no próximo sábado, dia 17, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, a partir das 13h.

O Festival reunirá meninos e meninas do Projeto de Handebol e alunos do Projeto Atletas Nota 10, e estarão abertas para participação de todas as crianças de 5 a 10 anos que desejam participar.

O professor Juliano ressalta que o Mini-Handebol é uma modalidade de iniciação, não marcando placar e apontando vencedores. O objetivo é se divertir e aprender Handebol de forma lúdica. O Festival é aberto a todas as crianças da cidade, independente de frequentarem ou não as aulas diariamente.

As crianças que não são alunos dos projetos e quiserem praticar Handebol ou outras modalidades, devem procurar o Departamento de Esportes e Lazer, pelo telefone 3641-2325.