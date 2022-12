Carlos Milan é o novo presidente do Rotary Club de Vargem

Durante a reunião festiva realizada na noite desta terça-feira, dia 13, foi anunciado o novo presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, o professor e analista de sistema Carlos Augusto Milan, para a gestão 2023-2024. Carlos toma posse em junho de 2023, assumindo o lugar do então presidente José Geraldo Ramazotti.

O evento aconteceu às 20h no Salão de Festas do São Benedito, com a presença de rotarianos, familiares e convidados. Na ocasião, foi feita a entrega do cheque do resultado do evento das pizzas para a Casa do Menor Dom Bosco e o Grupo de Apoio à Vida (Gavi), sendo que cada entidade recebeu o valor de R$ 3.750,00.

Estiveram presentes representando o Gavi, a coordenadora Helena Macarini da Silva, juntamente com a voluntária do Grupo, Catarina Martins João e a Casa do Menor Dom Bosco foi representada pela sua presidente Fernanda Nogues e o tesoureiro, Anderson Luís dos Santos.

Durante o evento, foi realizada a posse de um novo integrante do Rotary, o empresário Amarildo Guimarães, conhecido como Ratinho, e o anúncio da aquisição de mais 10 cadeiras de rodas para o banco de cadeiras do Rotary, que já ultrapassa as 420 cadeiras emprestadas. A festividade também comemorou o aniversário de 54 anos de fundação do clube, com sorteios de brindes aos participantes, que confraternizaram com um jantar preparado pelo Restaurante Wanda.

Fernanda do Dom Bosco e Helena do Gavi receberam cheques. Foto: Arquivo Pessoal