Dupla foi pega por furto em estabelecimentos

Dois homens foram presos pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, dia 16, por volta das 5h30, após furtar um restaurante na Cohab IV. Pouco antes, a dupla tentou furtar um supermercado no bairro.

A equipe dos cabos Cabral e Amauri foi acionada e constataram que uma vidraça de blindex foi arrombada. O rapaz furtou algumas moedas, um celular e dois cartões que estavam habilitados com o pagamento por aproximação.

O estabelecimento possui sistema de monitoramento por câmeras, sendo possível verificar que às 4h53 um rapaz trajando calça preta e com uma coberta vermelha nas costas pulou a grade frontal.

Os PMs iniciaram um patrulhamento e receberam informações da empresa de monitoramento que o rapaz estava em uma casa no bairro. O proprietário da residência autorizou a entrada e o rapaz foi localizado com a mesma calça que aparece nas filmagens.

Ao ser questionado, tentou fugir. Em seguida, contou aos policiais que um dos cartões estava no bolso de sua calça e o outro estava com um conhecido, que foi localizado na Avenida Vereador José Aleixo.

Na busca pessoal, foi localizado em seu bolso o outro cartão. Ele informou que estava na mesma casa que o outro rapaz e que ele havia lhe dado o cartão. Informou que fez uso no modo débito por aproximação, gastando R$ 14,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos dois pelo crime de furto e receptação. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil e o proprietário do supermercado apareceu no local informando que houve uma tentativa de furto em seu estabelecimento, mediante arrombamento de duas portas. Nas câmeras de segurança, foi possível ver que a mesma pessoa que havia furtado o restaurante, havia tentado furtar o supermercado um pouco antes, às 4h26.

O celular furtado do restaurante não foi localizado. Ao tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante. O rapaz que furtou foi preso por furto e por furto tentado e o rapaz que estava com o segundo cartão do restaurante foi autuado por furto, sendo arbitrada a fiança no valor de R$ 1.000, que não foi paga. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.