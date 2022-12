Gavi recebeu doação de artesanato do Fundo Social

O artesanato confeccionado pelos trabalhos manuais durante a realização das oficinas do Fortalecendo a Família e do Fundo Social no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias Sueli Gambaroto Mortais, foi doado à equipe do Grupo de Apoio à Vida (GAVI).

A integrante do GAVI, Márcia Helena Cavalheiro, esteve recebendo as peças da presidente do Fundo Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e da assistente social, Maisse Colombo da Silva e agradeceu a doação. “Em nome do GAVI, agradecemos a doação. São peças lindas e que vão ajudar a angariar recursos”, disse.

De acordo com a presidente Eva são mais de 700 peças entre panos de prato pintados, bordados, patch aplique, tapetes de barbante, bolsas, trabalhos em amigurumi, caminhos e toalhas em crochê, trabalhos em lã que a equipe poderá vender para arrecadação de fundos para o GAVI que ajuda pessoas com câncer fazendo compra de alimentos especiais.

“Agradecemos imensamente o trabalho do GAVI no município e esta é uma maneira de colaborar com os voluntários que fazem este trabalho. Tivemos o apoio do prefeito Amarildo Duzi Moraes e da primeira dama Maria Aparecida Tejada de Moraes para esta ajuda ao GAVI e temos a certeza de que as peças serão muito bem aproveitadas”, disse Eva.