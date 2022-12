Mais de 30 pássaros em cativeiro foram resgatados

Após denúncia, a Polícia Militar Ambiental resgatou 35 aves que estavam em cativeiro em casa no Jardim Bela Vista, em Vargem Grande do Sul, no sábado, dia 10.

Os pássaros eram canários da terra verdadeiros e estavam sendo mantidos em cativeiro sem licença do órgão ambiental competente. Diante dos fatos e pelos moradores serem reincidentes, foi elaborado o Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 52.500

As aves foram reintroduzidas na natureza e as gaiolas foram destruídas e depositadas em local apropriado.