Alexandre Fleming realizou Culminância com apresentações

A Escola Estadual Alexandre Fleming Ensino Integral realizou na última semana sua Culminância, que é o encerramento das atividades do semestre, em um evento que envolve todos os alunos, professores, coordenadores, direção e colaboradores da escola. O evento, que está em sua 14ª edição, aconteceu no dia 8, das 9h às 14h.

Os alunos apresentaram projetos desenvolvidos no semestre durante as aulas na escola e também nas disciplinas eletivas, itinerário formativo e clube juvenil. Na ocasião, além das apresentações dos trabalhos, peças de teatro e números de dança.

De acordo com a diretora Fabiana Bonini, participaram os 415 alunos da escola. O evento contou com a visita do Projeto do Tio Carlão, com 50 alunos na parte da manhã e mais 50 à tarde. Um grande público também compareceu e prestigiou os alunos.