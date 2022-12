Comércio está movimentado para as compras de Natal

Os estabelecimentos comerciais de Vargem Grande do Sul estão autorizados desde o dia 1º de dezembro a abrir em horário especial visando o movimento das festas de final de ano. Na última semana, o movimento na Rua do Comércio já estava bem animado para as festividades.

Os horários especiais estão autorizados até o dia 24 de dezembro e também na véspera de Ano Novo, no dia 31, conforme Convenção Coletiva de Trabalho e Decreto Municipal assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Assim, as lojas poderão atender até a próxima sexta-feira, dia 23, das 8h às 22h. Nos dias 24 e 31, as vésperas, o funcionamento está permitido das 8h30 às 18h. Neste sábado, dia 17, e neste domingo, dia 18, é permitido das 8h30 às 18h30.

Algumas lojas já abriram no horário diferenciado no dia 5, no entanto, as que ainda não haviam aderido ao horário estendido devem fazê-lo a partir deste sábado, dia 17, quando o movimento promete ser maior, principalmente com os eventos da Semana Natalina da Prefeitura Municipal.

À Gazeta de Vargem Grande, João Paulo Barbosa Radaeli Gagliero e Alicia Franco, proprietários da Rebell Company, contaram que sentiram um aumento nas vendas por ficarem abertos até mais tarde, principalmente pelas pessoas que não conseguem ir nas lojas durante o horário comercial. A expectativa, no entanto, é que na semana que vem o movimento seja ainda maior

Semana Natalina

Deste domingo, dia 18, até sexta-feira, dia 23, a população de Vargem poderá prestigiar a Semana Natalina.

Neste domingo, o Papai Noel e seus amigos vão animar a garotada na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz, às 20h. O evento será realizado pela Maker X Studio com o apoio da Prefeitura Municipal e contará com sorteio de brindes. A criançada ainda poderá tirar fotos gratuitamente com os personagens e heróis mais amados das telinhas, como Hulk, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e Mestre Yoda.

Durante a semana, famílias inteiras poderão ir ao Casarão do Departamento da Educação, no Centro, para tirar fotografias com o bom velhinho e para que as crianças entreguem as cartinhas com os seus pedidos. Ele chegará nesta segunda-feira, dia 19, no Casarão da Educação, às 19h30, e marcará presença no local durante toda a semana.

Na ocasião, ainda haverá a apresentação da Fanfarra da Escola Alexandre Fleming e do Coral da Escola Professor Francisco Ribeiro Carril. Na terça-feira, dia 20, às 19h30, a Orquestra Jovem se apresentará na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Dando continuidade na Semana Natalina, a população poderá assistir à apresentação de Ballet e Teatro de Um conto de Natal, do Grupo de Ballet da Associação Quintal das Artes e Teatro, na Praça da Matriz, na quarta-feira, dia 21, às 19h30.

A Orquestra de Viola Caipira fará uma apresentação na Praça da Matriz na quinta-feira, dia 22, às 19h30. Encerrando a Semana Natalina, haverá uma apresentação da Orquestra Conexão Sinfônica da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, na Praça da Matriz, na sexta-feira, dia 23, às 19h30.