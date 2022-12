Enfeites Natalinos da Carino da Gama foram furtados

Os moradores da rua Carino da Gama Correa, no Jardim São Luís, há anos tem um forte laço de amizade, celebrando a união da vizinhança. Eles realizam festas juninas, neste ano assistiram aos jogos da Seleção Brasileira juntos e, nos finais de ano, fazem confraternizações e também enfeitam a rua para o Natal.

Neste ano, os moradores estavam repetindo a decoração do ano passado, feita com recicláveis, usando pneus para representar a Sagrada Família. No entanto, na semana retrasada, vândalos acabaram furtando a peça da cabeça da Virgem Maria.

Para que a rua Carino da Gama Corrêa não perdesse o clima natalino, a família de Giovanna Ronchi, uma das responsáveis por manter a tradição, providenciou um painel com a representação de José, Maria e a manjedoura do menino Jesus.