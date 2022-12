Escolinha AFA Futsal foi campeã na Liga Sanjoanense de Futsal

A Associação Futuro Atleta (AFA), Escolinha de Futsal de Vargem Grande do Sul foi campeã da Liga Sanjoanense de Futsal no sábado, dia 10, pela categoria Sub 16. A equipe da Sub 14 foi vice-campeã da Liga. Os jogos aconteceram no CIC em São João da Boa Vista.

A Sub 14 perdeu para a Sociedade Esportiva Sanjoanense por 2 a 0, quebrando a sequência de conquistas que obteve nos últimos campeonatos. Já a Sub 16 venceu da equipe São João Futsal por 4 a 1, com três gols de Kayque e 1 gol de Iago. O destaque do campeonato foi para os goleiros da Sub 16, Kevyn e Lucas, que formaram a melhor defesa do campeonato.

O presidente, fundador da AFA e professor voluntário, Felipe Carossi, agradeceu a todos os atletas, do Sub 12 ao adulto, aos pais e apoiadores e também ao Hugo Cossi pelo apoio na Câmara Municipal, na parte jurídica e com patrocínios.

“Esse ano foi atípico, já que tínhamos um projeto de montar a escolinha em janeiro e em abril tivemos que mudar. Conseguimos graças aos pais e aos atletas que acreditaram em nós e, em menos de 8 meses, chegamos em cinco finais, duas com sub 14, uma com sub 12, uma com sub 16 e uma com adulto, resultado de muito trabalho fora e dentro de quadra”, disse.

Felipe contou que a AFA foi a única equipe vargengrandense representante da cidade a chegar na final da Liga Sanjoanense e do Campeonato de Águas da Prata. “Então os atletas estão de parabéns e a nossa diretoria também pelo trabalho fora de quadra”, comentou.

O professor convidou os pais para entrarem em contato para que seus filhos participem da Escolinha, que é totalmente gratuita. “E pretendemos abrir novas categorias para o ano que vem. Esse ano colhemos alguns frutos e esperamos que ano que vem possamos colher mais. A AFA não é só um time, mas é uma família que trabalha porque gosta e queremos oportunizar ainda mais crianças e adolescentes no esporte”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Sub 14 foi vice no campeonato