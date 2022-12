Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Roberto Nogueira, conhecido como Criatura, aos 77 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Deixou a esposa Maria Garcia Nogueira; os filhos Eliana, Adriano, Eduardo e Alexandre; as noras Ana Cláudia e Solange; os netos Gustavo, Maria Eduarda, Maria Carolina e Luísa; e o bisneto João Lucas. Foi sepultado no dia 14 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Clarice de Oliveira Cândida, aos 70 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Deixou os filhos Roseli e Antônio Marcos; a nora Fabiana; e os netos Jeferson e Guilherme. Foi sepultada no dia 14 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Armando Gonçalves, aos 82 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Deixou a esposa Aparecida do Carmo Figueiredo; os filhos Ronaldo, Gilberto, Antônio e Celso; as noras Luciana, Nadir e Aparecida; os netos Lara, Laiane, Débora, Carolina, Celso Júnior e Ana Paula; e os bisnetos Davi e Maitê. Foi sepultado no dia 13 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lauro Tejada Longuinho, aos 90 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Deixou a esposa Maria Bernardes Tejada; os filhos José Roberto, Rosângela e Maria Aparecida; a nora Solange; os genros Aparecido e o prefeito Amarildo; os netos Bruno, Bianca, Natália, Ana Carolina, Gislaine e Giovana; e os bisnetos Maria Eduarda, Maria Luísa, Francisco e Marina. Foi sepultado no dia 13 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Cavelagna Passarelli, aos 93 anos de idade, no dia 09 de dezembro. Era viúva de João Passarella; deixou os filhos Demair, Sirlei, Clariosvaldo e Edivaldo; noras; genro; netos; bisnetos; e tataranetos. Foi sepultada no dia 10 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Selma Poggio Junqueira, residente em São José do Rio Pardo, aos 80 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Viúva de Paulo Celso Junqueira, lecionou português na Escola “Alexandre Fleming”, em Vargem Grande por muitos anos. Deixou os filhos Eliane, Luciane, Paulo e Olavo; os genros Marco César e Agripino; a nora Gabriela; os netos Lígia, Helena, Gabriel, Fernando e Maria Olívia; e os bisnetos Theo e Davi. Foi sepultada no dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Faleceu João Lucas Correa Ribeiro, aos 28 anos de idade, no dia 15 de dezembro. Deixou a mãe Andreza Cristina Rodrigues Correa Ribeiro; a namorada Juliana Polverente; os filhos Isis e Yuri; e os irmãos Ana Carolina, Gabriela, Ana Clara, Daniela, Sabrina, Isa e João Sérgio. Foi sepultado no dia 15 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Teixeira dos Santos, conhecida por Dona Cida, aos 74 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Viúva de Antônio Simão dos Santos; deixou os filhos Renato, Wilian, Wilson, Carlos, José Edson, Vagner e Neiva; os genros Valdir e Mariel; as noras Karina, Fernanda e Eliana; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o bancário José Antônio Misurini, aos 70 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Deixou a esposa Neuza Luzia Misurini; a filha Bruna Misurini; o genro Leonardo; e o neto Arthur. Foi sepultado no dia 15 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Francisco Gaspar da Silva, aos 65 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Deixou a esposa Risoneide de Souza da Silva; os filhos Uedson e Michele; a nora Nislaine; o genro Pedro; e os netos Francisco Antônio e Sofia. Foi sepultado no dia 14 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Edléia de Lourdes Urtado, aos 64 anos de idade, no dia 12 de dezembro. Era solteira; deixou os irmãos Ednir, Ednéia, Edna, Ednei, Edmir, Edson, Evander, José e Valdir; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 13 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Talamoni, aos 83 anos de idade, no dia 14 de dezembro. Viúvo de Luzia Cipola Talamoni; deixou os filhos Benedito, Maria e Lucilene; os netos Tuane, Pâmela, Michele, Michel, Simone, Nina, Bruno e Lucas. Foi sepultado no dia 14 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Siqueira Cossi, aos 55 anos de idade, no dia 16 de dezembro. Deixou o marido José Henrique Rocha Cossi; os filhos Henrique e Camila; e irmãos. Foi sepultada no dia 16 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Antônio Ventura Budri, aos 77 anos de idade, no dia 06 de dezembro. Foi sepultado no dia 07 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Mateus Ozéias Leite, aos 36 anos de idade, no dia 05 de novembro. Foi sepultado no dia 05 de novembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Piccolo, aos 92 anos de idade, no dia 06 de dezembro. Foi sepultado no dia 06 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Aparecido Donizete Zweet, pai do Jhonão, aos 57 anos de idade, no dia 13 de dezembro. Foi sepultado no dia 14 de dezembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Aparecida Ortiz Merli, aos 79 anos de idade no dia 10 de dezembro. Deixa o marido Antônio Merli; a filha Lina Cláudia Merli; netos; e bisnetos. Foi sepultada no dia 10 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maura Brasilino, aos 59 anos de idade, no dia 11 de dezembro. Deixou os filhos Diego, Ana Camila e Wanderson; e netos. Foi sepultada no dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neila Rossi de Castro Lima, aos 74 anos de idade, no dia 15 de dezembro. Deixa o irmão Geraldo; e cunhada. Foi sepultada no dia 16 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em Divinolândia

Faleceu Sérgio Dalarmi, no dia 10 de dezembro. Foi sepultado no dia 10 de dezembro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

