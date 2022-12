Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Os Cariocas

Nascimento: 1942 – Rio de Janeiro (RJ), profissionalmente desde 1946.

Formação Inicial: Ismael Neto, Severino Filho, Emmanoel Furtado (“Badeco”), Jorge Quartarone (“Quartera”) e Waldir Viviani.

Conjunto vocal formado em 1942, nasceu com um diferencial criado por Ismael Netto, que inovou, inserindo pela primeira vez na história dos vocais no mundo, uma voz em falsete e, justamente esta formação, com tanta ousadia e arrojo, trouxe ao grupo uma modernidade, até então nunca apresentada, garantindo por tanto, sucesso imediato.

Em 1946, eles assinam seu primeiro contrato com a Rádio Nacional e, a partir de então, ganham o status de melhor conjunto vocal do Brasil.

Em 1948, sua primeira gravação foi em disco de 78 rpm pela gravadora Continental, com as músicas: “Adeus América” (Haroldo Barbosa e Geraldo Jacques) e “Nova Ilusão” (José Menezes e Luís Bittencourt).

Em 1950 gravaram “Valsa de uma cidade” (Ismael Neto e Antônio Maria).

Em 1954 gravaram a “Sinfonia do Rio de Janeiro” a convite do jovem maestro Antônio Carlos Jobim. Forma-se um forte vínculo entre Ismael Neto, Severino e Tom.

Nessa época chega à cidade vindo da Bahia, o violonista e cantor; João Gilberto que imediatamente torna-se amigo de Severino pela identidade musical que ambos tinham.

Em 1956 com arranjo de Ismael Neto e Severino Filho, a música de Tom Jobim e violão de João Gilberto, com sua batida única, o grupo “Os Cariocas” faz a primeira gravação de “Chega de Saudade”. Nascia um novo ritmo e uma nova revolução musical no Brasil: A Bossa Nova.

Nesse mesmo ano de 1956, Ismael Neto morreu aos 30 anos de idade. Severino passa a capitanear o grupo e introduz seu instrumento, o piano, ao conjunto.

Tendo o piano mais oitavas que o violão, os arranjos passaram a ficar ainda mais sofisticados e ricos.

Sucessos dos Cariocas: “Samba do avião”; Samba de uma nota só”; “Devagar com a louça”; “Ela é carioca”; “Vê”; “Samba da pergunta”; “Desafinado”; “Pra que chorar”; “Amanhecendo” e “Tim Tim por Tim Tim”.

Obrigado pelo legado!

Salve “Os Cariocas!

Fonte: www.oscariocas.com.br

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho