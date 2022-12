Parada de Natal do D. Pedro foi um sucesso de público

A escola D. Pedro II realizou a tradicional Parada de Natal na rua XV de Novembro em formato drive thru no dia 8. Os alunos participaram do evento, que era aberto também ao público. Na ocasião, litros de leite e quilos de alimentos foram arrecadados para serem doados para as entidades da cidade.

A Parada de Natal foi produzida pelos professores que, à noite, participaram como integrantes do cenário, sendo o Papai Noel, duendes, anjos e o presépio. O evento também contou com a participação da Fanfarra da Escola.

A diretora pedagógica Fátima Ap. Gaiardo Lotti falou sobre o evento. “Encerrar em clima de Natal é sempre muito gostoso e ver a carinha das crianças quando passa por cada cenário é muito legal, eles vão identificando os professores como os personagens, ficam admirados com tudo, é emocionante”, disse.

Os participantes doaram litros de leite, quilos de alimentos e brinquedos, que serão entregues às entidades da cidade, sendo a Casa do Menor Dom Bosco, Grupo de Apoio à Vida (Gavi), Casa de Passagem e Mão Amiga. Ao todo, foram arrecadados 90 litros de leite, 70 quilos de alimentos e 83 brinquedos. Os brinquedos serão doados à Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Completando o clima natalino na escola, o Papai Noel entregou cestas de Natal para as crianças da Casa do Menor.

Muitas pessoas compareceram na Parada de Natal