Confraternização da 123ª subseção OAB-SP

O Dia da Justiça foi comemorado em Vargem Grande do Sul pela 123ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Estado de São Paulo, que tem como presidente Dr. Márcio Aliende Rodrigues, em uma confraternização, na quinta-feira, dia 8.

Os advogados e o presidente da OAB de Vargem, Márcio Aliende, se reuniram no Espaço do Dr. Flávio Fioretti e se deliciaram com uma pizzada preparada pelo chefe Cezar Sbardelini, o Cezão. Fotos: Arquivo Pessoal