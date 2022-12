Crescimento

Por Victória Mazarini

Olhei-me no espelho hoje e admirei-me, não o corpo e sim a alma.

Vaguei com os meus pensamentos, voando sobre o meu caminho.

E me vi, no fundo dos meus olhos que refletia naquele vidro.

Meu corpo não era mais de criança, procurei no fundo a essência, aquela que nunca morri.

Consegues me entender?

O amadurecimento é um tanto complicado, as mudanças causam um padecimento e a enorme confusão.

Porém tudo isso carrega o fortalecimento, a coragem, para o nosso espírito; trazendo o maior vigor a vida.