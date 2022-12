Formatura do Proerd e Bombeiro na Escola

A solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), ministrados com os alunos dos quintos anos e do Programa Bombeiro na Escola para os alunos dos quartos anos, em parceria com os colégios particulares Libras-Externato, Novaera e Vitória, aconteceu no dia 29 de novembro.

O Proerd é um programa de educação preventiva ao uso das drogas, ministrado pelo Cabo da Polícia Militar Fabiano Cipriano. Já o Programa Bombeiro na Escola proporciona educação preventiva a acidentes domésticos, promovido pela Policial Bombeiro Ângela Luiza de Oliveira