Gente e Fatos

Dina

Na terça-feira, dia 20, a artista plástica, Dina Morandin de Andrade brinda a passagem do seu aniversário junto ao marido Dr. Gláucio e as filhas Marcela e Letícia. Foto: Arquivo Pessoal

Vereador Serginho

O vereador Antônio Sérgio da Silva brindou a passagem do seu aniversário no último dia 9, quando recebeu os cumprimentos da esposa Ângela, dos filhos Wilian, Michele, Jaqueline e Umehani, dos netos Joaquim, Pedro, Ana Luzia e Francisco, do genro Lucian, da nora Letícia, de toda a família, dos amigos e equipe de trabalho das farmácias Santa Rita e Santa Luzia. Foto: Arquivo Pessoal

Padre Lucas

Padre Lucas Rodrigo Rici, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque em Águas da Prata, comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 19. A frente das felicitações estão a mãe Ana, o irmão Marcos Josuel e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Isa

A educadora Isa Ranzani, que recentemente recebeu o título de cidadã vargengrandense, celebrou seu aniversário na sexta-feira, dia 16. O marido, dr. Ranzani, os filhos Lucas, Pedro, João e Thiago, as netas Lais e Olivia e as noras Francely, Patrícia e Vanessa estiveram à frente das felicitações a aniversariante. Foto: Arquivo Pessoal

Gregório

O querido professor Gregório Pasquini completou 90 anos de idade na quarta-feira, dia 14, ladeado pelo carinho das filhas Fátima e Cássia, das netas Stéfany e Maria Júlia, da bisneta Manuela, do genro Henrique, do Felipe, demais familiares e amigos. Da redação do jornal, segue felicitações para nosso querido colaborador. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Lúcia

A professora aposentada Ana Lúcia Mesquita Costa aniversaria na terça-feira, dia 20, quando recebe os cumprimentos dos filhos Juliana, Gabriel e Maiara, da nora Adrieli, dos genros Rodrigo e Raphael, dos netos Gabriel, Arthur, Heitor e Miguel e do namorado José Roberto. Foto: Arquivo Pessoal

Marlene

A empresária Marlene Sati celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 19, junto ao marido Zé Sati, aos filhos Michele, Gisele e Juninho, ao neto Lorenço, ao genro Marcelo e a nora Milene. Foto: Arquivo Pessoal

Daniela

A cuidadora Daniela Mucin da Silva Oliveira celebra seu aniversário nesta segunda-feira, dia 19, recebendo os cumprimentos do marido Luís Fernando, dos filhos Daiane, Pâmela e Luís Fernado, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciano

O empresário Luciano Carril Corsi brinda seu aniversário na quinta-feira, dia 22, ladeado pelo carinho da esposa Ana Lúcia. Foto: Arquivo Pessoal

Francisco

O tratorista Francisco Ramos Júnior comemora seu aniversário de 57 anos neste domingo, dia 18. E na quarta-feira, dia 21, é a vez de sua esposa Veronice Costa brindar a chegada dos seus 53 anos. Os parabéns ficam por conta do Marcelo, Michele, Camila, Mariana e Gabriel, dos genros Richard e Denis, dos netos João Fernando, Gabrielle Vitória, Maria Fernanda, Pedro Henrique, Jullia Rafaella, Manuella, João Francisco e Miguel e da nora Márcia. Foto: Arquivo Pessoal

Rainan

O mecânico Rainan Carvalho de Souza aniversariou na terça-feira, dia 13, quando recebeu as felicitações da esposa Victoria Marçal, dos filhos Victor, Valentina e Maria Júlia. Foto: Arquivo Pessoal

Noivado de Simone Anadão e Leonardo Bronzel

A decoradora de festas Simone Anadão e o montador de bombas Leonardo Bronzel reuniram familiares e amigos no último dia 10, na edícula Golfinhos para celebrar seu noivado. A cerimônia contou com a presença especial de Camila, filha de Simone, e de seus pais Lurdes e Cláudio, e Moacir e Maria Helena. Foto: Arquivo Pessoal

Henrique Carlantonio Buozi em seu 6º aniversário

Henrique Carlantonio Buozi festejou seu aniversário de 6 anos no Espaço F no último dia 8, quando recebeu os paparicos dos pais Daniel e Lidiane, da irmã Elisa, de toda a família e dos amigos. Fotos: Arquivo Pessoal

Maria Manuela de Paiva Trevisan soprou sua primeira velinha

Isabela e Carlos reuniram familiares e amigos para celebrar o primeiro aniversário da filha Maria Manuela de Paiva Trevisan. A celebração aconteceu no sábado, dia 10, quando a princesinha recebeu os mimos dos pais, dos avós Maria e Zurty e das bisavós Lourdes e Ana. Fotos: Estúdio Lily

Davi Lucca Gregório comemorou 6 anos

O Espaço F foi o local escolhido para comemorar o 6º aniversário de Davi Lucca Gregório no último dia 7. Os parabéns ficaram por conta dos pais Fabiana e Marcos Vinícius, da irmã Yasmin Vitória e dos avós Luciana, José Donizete e Maria. Fotos: Galbiere Foto & Video

Lívia Garcez completou 6 anos

A comemoração do 6º aniversário de Lívia Garcez aconteceu no sábado, dia 10, no Espaço F, onde a aniversariante foi o centro das atenções dos pais Milena e Ricardo, dos avós Pedro, Aurea, Sílvia e Josué e demais familiares. Fotos: Galbiere Foto & Video

Ana Lívia Ferrari Milan

Logo no início da semana, na terça-feira, dia 20, Lívia Ferrari Milan brinda a chegada de seus 23 anos, recebendo os parabéns de toda família, amigos, em especial do namorado Gabriel. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

O fotógrafo Paulo César Galbiere troca de idade na quarta-feira, dia 21, quando recebe os parabéns dos pais, dos tios, padrinhos e equipe do Studio Galbiere Foto & Video. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo

O empresário Rodrigo Merlin Bonfate, dono da Mikrolot, brinda a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 23, junto a esposa Adriana, aos filhos Larissa e Gustavo, aos cunhados e sogros. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário de Marcos Eduardo e Victor Hugo

Quarta-feira de festa na residência do casal Renata e Marcos Eduardo Tapis, neste dia, Marcos celebra o dom da vida, quando comemora seus 49 anos. No final do mês, dia 28, seu filho Victor Hugo Ligabue Tapis festeja seus 10 anos. Familiares e amigos parabenizam os aniversariantes. Foto: Arquivo Pessoal

Jackson

Jackson da Silva troca de idade na quarta-feira, dia 21, quando recebe os cumprimentos dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Monike

No último domingo, dia 11, Monike Isabelly Salgueirosa completou 13 anos de idade e recebeu os parabéns dos pais Daniele e Fábio, das irmãs Michaelle e Manu. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael

Rafael Ortega Botejara comemora neste sábado, dia 17, a chegada de seus 29 anos, junto aos amigos, aos pais Gláucia Contini Ortega Botejara e Paulo César Botejara e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Gisele e Oswaldo Kemp Peixoto

O empresário Oswaldo Kemp Peixoto aniversaria neste domingo, dia 18, quando recebe os parabéns da esposa Gisele, do filho José Oswaldo e demais familiares. Também neste mês, Gisele e Oswaldo brindaram seus 16 anos de união matrimonial