Se colocou à disposição

Na sessão extraordinária do dia 12, o vereador Itaroti que disputou e perdeu a eleição para presidente da Câmara, parabenizou Guilherme pela sua vitória e também aos demais companheiros eleitos, se colocando à disposição para ajudar no que for preciso. Ele já foi presidente da Câmara por três legislaturas.

Esclareceu

Itaroti aproveitou o momento para esclarecer que só manteve sua candidatura por ter tido a concordância do vereador Magalhães que tinha dado a palavra que seu voto seria dele. Ele relatou que o prefeito Amarildo teria chamado Magalhães e pedido para o vereador não votar nele. Magalhães não estava presente.

Pode se afastar

O vereador Paulinho disse na última sessão que estuda a possibilidade de se afastar do cargo para trabalhar num cargo governamental em Brasília. Se for na capital, ele não precisaria se afastar. Disse que está esperando um parecer jurídico da Câmara. Se Paulinho de fato se afastar, provavelmente quem o substituirá deverá ser o suplente Fernando Xavier, que ficou em terceiro lugar pelo PSB na última eleição, com 180 votos.

Tarifa zero

Alguns municípios da região estão se mobilizando para a tarifa zero no transporte coletivo, que tem como objetivo diminuir o custo de vida dos moradores, aquecer o mercado de trabalho e fomentar o comércio local. Em São José do Rio Pardo, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues, o Paulão, apresentou indicação ao prefeito daquele município sugerindo que ele analise a possibilidade de implantar tarifa zero no transporte público municipal.