Títulos de Cidadão Vargengrandense foram concedidos em sessão solene

Os vereadores da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul entregaram dois Títulos de Cidadão Vargengrandense durante sessão solene realizada na segunda-feira, dia 12.

O Título de Cidadão compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.

Na ocasião, Muna Zeyn, a chefe de gabinete da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), foi a primeira a receber a honraria. O projeto foi uma indicação do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), sendo aprovado por todos os vereadores.

A segunda homenageada foi a empresária Gisele Maria Donah, proprietária da Auto Escola Donah, em indicação assinada por todos os vereadores. A honraria foi entregue à Gisele pelos vereadores Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) e Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB).

Após a entrega dos títulos, as homenageadas receberam o brasão de Vargem pelas mãos do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

Em uso da tribuna, Muna ressaltou a honra de receber o título. “Estou muito emocionada em receber esse Título de Cidadã. Eu sou da capital, filha de imigrantes árabes. Vivi sempre na cidade de São Paulo e, na infância, meus amigos, na época das férias iam pro interior visitar os familiares e eu nunca tive ninguém no interior, como minha família era imigrante e viveu sempre em São Paulo. Eu tinha uma pontinha de ciúmes, talvez porque eu não viajava para o interior para visitar minha família. Mas agora, em dezembro de 2022, eu tenho uma família no interior: Vargem Grande do Sul”, disse.

A empresária Gisele, de São Sebastião da Grama, também fez o uso da tribuna e falou sobre a homenagem. “Eu estou tão emocionada, para mim foi uma surpresa tão grande. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui em Vargem, muito mesmo. Só pretendo elevar cada vez mais o nome da nossa cidade e o que eu posso dizer é que eu amo Vargem Grande do Sul”, finalizou.

Muna Zeyn foi homenageada com a honraria. Foto: Prefeitura Municipal