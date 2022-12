Vargem Grande do Sul foi contemplada com verbas neste final de ano

Neste final de ano, a cidade foi contemplada com algumas verbas de deputados federais e estaduais. Durante as últimas semanas, o Hospital de Caridade, a Prefeitura Municipal e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) receberam verbas.

Nesta quinta-feira, dia 15, o deputado federal Baleia Rossi (MDB) e o deputado estadual Jorge Caruso (MDB), através do Governo do Estado de São Paulo, liberaram R$ 500 mil para custeio do município. Em uma publicação junto com o vereador Guilherme Nicolau (MDB), o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu pela verba destinada pelos parceiros.

Na ocasião, o vereador Guilherme agradeceu aos deputados e informou que o dinheiro será aplicado na área da saúde, em exames e medicamentos, que é uma demanda muito grande da população.

Hospital

O Deputado Federal Arnaldo Jardim (Cidadania) liberou uma emenda no valor de R$ 350 mil para custeio do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Em uma publicação nesta segunda-feira, dia 12, o prefeito Amarildo agradeceu ao deputado pela liberação do recurso.

Apae

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) recebeu o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul, Faishle Rafael Doval, o diretor financeiro, Guilherme Arrigoni Ferri, e a diretora Ana Márcia Pereira Sabino para o repasse de R$ 100 mil à entidade através do Fundo Municipal de Assistência Social no dia 6.

De acordo com a prefeitura, o recurso é proveniente da emenda parlamentar do deputado Federal Márcio Alvino (PL) e, de acordo com os planos de trabalho apresentados pela entidade, R$ 50 mil serão utilizados para custeio e outros R$ 50 mil para aquisição de equipamentos para montagem de uma cozinha para aulas práticas diárias para os alunos da Apae e posteriormente, oficinas para famílias terem oportunidade de renda.

O prefeito Amarildo destacou o essencial trabalho da Apae para famílias e para os atendidos e, especialmente, para a comunidade. “É um trabalho humano que traz dignidade e amparo para os atendidos e para as famílias. Nosso agradecimento a todos que trabalham na APAE e também à diretoria pelo trabalho voluntário”, disse.

O presidente Faishle falou do trabalho da entidade e agradeceu o empenho do prefeito Amarildo no repasse do recurso e ao deputado Márcio Alvino destinando o recurso. “Ter este recurso para ajudar nos custos do final do ano e poder investir num projeto que vai ajudar tanto os nossos atendidos quanto suas famílias, é maravilhoso para nós. Agradecemos imensamente a todos que se empenharam para fazer chegar esse recurso à nossa Apae”, comentou.

Verba para custeio será aplicada para exames e medicamentos. Foto: Reprodução