Apresentações da Semana Natalina encantaram a população

Iniciando a Semana Natalina de Vargem Grande do Sul, no último domingo, dia 18, Papai Noel e seus amigos animaram a criançada na Praça da Matriz.

O evento teve início com a chegada do Papai e da Mamãe Noel, que receberam as crianças e suas famílias para as fotos e entrega de balas. Na sequência, houve apresentação dos amigos do Papai Noel Thanos, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Stormtrooper, Darth Vader, Mestre Yoda e o Bumblebee que encenaram um duelo.

Dando continuidade, na segunda-feira, dia 19, a Fanfarra da Escola Alexandre Fleming se apresentou com músicas natalinas.

Em seguida, o Coral dos alunos da “Escola Prof. Francisco Ribeiro Carril”, sob o comando da professora Roberta, cantou canções de Natal para todos que estavam prestigiando o evento. Para encerrar a noite, os presentes receberam o Papai e a Mamãe Noel que atendeu a todos no Casarão da Educação durante a semana

Na noite de terça-feira, dia 20, aconteceu a apresentação da Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul, que sob a regência do maestro César Cunha, entoou canções da temática natalina na Praça da Matriz.

Na noite de quarta-feira, 21, dando sequência nas apresentações, a população vargengrandense assistiu à apresentação da Oficina de Ballet da professora e Bailarina Letícia Belchior. A exibição contou com quatro tempos, onde crianças e adolescentes se apresentaram.

Em seguida, aconteceu a encenação da obra de Charles Dickens ”Um Conto de Natal”. A peça contou com a direção de Paulo Rocco, também responsável pela oficina de Teatro realizada pela Associação Cultural Quintal das Artes, através do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura.

Seguindo com a programação, a Orquestra de Viola Caipira fez uma belíssima apresentação na quinta-feira, dia 22.

Para encerrar a Semana Natalina com chave de ouro, estava previsto que a Orquestra Conexão Sinfônica da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga se apresentasse nesta sexta-feira, dia 23. Até o fechamento desta edição, a apresentação ainda não havia acontecido.