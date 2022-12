Cappelleti com Molho de Alho-Poró da Tata Ranzani

Ingredientes:

400 gramas de cappelleti de frango, 3 colheres (sopa) de margarina, 1 alho-poró cortado em rodelas finas, 400 gramas de cogumelo em conserva cortado em fatias, 2 xícaras (chá) de leite, sal e pimenta a gosto, 1 colher (sopa) de amido de milho, queijo parmesão cortado em lascas para salpicar.

Modo de Preparo:

Cozinhe o cappelleti conforme as instruções

da embalagem. Escorra e reserve em local aquecido. Em uma panela, aqueça em fogo médio 1 colher (sopa) de margarina e refogue o alho-poró e o cogumelo por 3 minutos. Dissolva o amido de milho no leite. Junte à panela, mexendo sempre até engrossar. Tempere a gosto. Retire do fogo e acrescente a margarina restante. Misture delicadamente e cubra o cappeletti com o molho quente. Polvilhe o queijo e sirva em seguida.