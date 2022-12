Gregório Pasquini

Senhor, estou um pouco cansado neste fim de ano. Hoje em dia, a alegria é como uma pérola rara e preciosa. Todos a procuram e pouquíssimos a encontram. A fonte de alegria não está fora de nós. Mas, dentro de nós, do interno do nosso ser.

O Natal, Senhor, é o Seu coração transbordante de alegria e amor que desce a Terra, percorre as estradas, bate às portas das casas em busca de algum alimento; que quer ser amado, perdoado e compreendido.

O Natal também é nosso pobre coração sedento de amor, subindo até o céu, abandonando atrás de si, o ódio, o egoísmo e o amor exagerado.

Senhor, o Natal nada mais é que o Seu coração que penetra em nós pela força do Espírito Santo e que nos ama, sem exigências, sem cobranças. Que esta cruz faça-nos abandonar-nos nos braços de Deus.

Deus nos ensinou a rezar a bela e poderosa oração do Pai Nosso. Rezar é reconhecer em tudo, o sinal da grandeza de Deus. É saber, mais uma vez, para sempre, que Deus caminha conosco e que sua luz ainda brilha na nossa frente. Rezar é dizer em todos os momentos: Senhor, eis-me aqui; sou Teu amigo; sou Teu servo. Dá-nos paciência para que o nosso coração saiba viver o amor verdadeiro, e saiba, uma vez e para sempre, que Deus caminha conosco e contagia todos os homens fervorosamente.

Ao nosso Pai, nossa eterna gratidão. Amém!