Pastora Aline Silva

Então, chegou o Natal. A história do Prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos; e esperado por muitos. Bem antes do tempo existir, em meio a escuridão, Tua voz no caos, a luz fez surgir. E ao Teu falar, a cada céu pintado, um quadro a se criar. Vejo Teu amor em toda a criação.

A história nos mostra um silêncio de 400 anos, em uma época sem esperança. Então, há cerca de 2000 anos, pela providência Divina, Maria foi escolhida para viver algo incomparável! Maria, Tu

sabias que o Teu filho salvaria nossos filhos? Maria tu sabias que o Teu Bebê governará as nações? Maria tu sabias que o Teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Cantam os anjos no céu de Belém. Glória a Cristo! Nasceu o Rei dos reis, nasceu o Redentor. Assim, o destino da humanidade para sempre foi transformado.

“Um menino nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz” (Isaías 9:6). Esta é a história do nascimento do Rei prometido do Salvador Jesus. Oh, que dia feliz quando Ele nasceu. Que dia feliz, hoje, quando podemos dizer: se a natureza Te louva, eu também! Se as estrelas Te adoram, eu também! Se as montanhas se ajoelham, eu também! E, se tudo existe para Te exaltar, eu também!