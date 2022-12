Entidades vão comemorar as festas de final de ano

A magia do Natal entra em todos os lares nesta época natalina e as pessoas se reúnem para celebrar o nascimento do menino Jesus. As confraternizações acontecem entre famílias, amigos, empresas e também nas entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul.

A Gazeta de Vargem Grande conversou com os dirigentes dessas instituições para saber como serão as comemorações de final de ano entre as pessoas atendidas.

Mão Amiga

O grupo Mão Amiga comemorou o Natal na última segunda-feira, dia 19. Na parte da manhã, as crianças e adolescentes se deliciaram com pratos salgados e bolo. À tarde, a comemoração foi do grupo Mobilidade Reduzida. Aqueles que quiserem ajudar a entidade nesta época, podem fazer doação por Pix pela chave CNPJ 01873664000128 ou então levar doações na sede do grupo.

Sociedade Humanitária

As comemorações natalinas na Sociedade Humanitária tiveram início na última semana, no dia 16, com a entrega de presentes pelo Papai Noel e também com a comemoração dos aniversariantes do mês.

Na última terça-feira, dia 20, houve uma missa e na quarta-feira, dia 21, os acolhidos tiveram um churrasco de Natal, que foi doado por voluntários. No Natal e no Ano Novo, haverá uma pequena ceia para os 38 idosos do local. Quem quiser ajudar a entidade, pode realizar doação de fraldas tamanhos M, G e EXG.

Lucas Tapi

A comemoração de Natal da Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi teve início na quarta-feira, dia 21, com a entrega das cestas de Natal aos assistidos e suas famílias.

Neste sábado, dia 24, véspera de Natal haverá a entrega de brinquedos para as crianças que estão nos hospitais de câncer e nas casas de apoio onde os pacientes da entidade fazem o tratamento, sendo o Hospital Boldrini, o Hospital de Jaú, o Hospital das Clínicas, a Casa de Apoio Ronald e a Casa de Apoio as Pessoas com Câncer Lucas Tapi.

Conforme o explicado, alguns pacientes não podem passar o Natal com a família devido o tratamento, então a equipe busca deixar o dia deles repleto de alegria, amor e perseverança.

Apae

A festa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) aconteceu no dia 8 de dezembro, com a ajuda da comunidade. Dos 102 alunos da entidade, 95 estiveram presentes na comemoração, que contou com música, salgadinhos, pizzas, sorvetes, refrigerantes e uma deliciosa árvore de algodão doce. Os alunos ficaram encantados com a festa e receberam sacolinhas do Papai Noel, com uma roupa, um sapato, brinquedo, doces e balas.

Se alguém quiser ajudar a entidade, pode entrar em contato pelo telefone (19) 3641-1691 e pedir para falar com Márcia ou realizar sua doação pelo Pix com a chave CNPJ 01873664000128.

Dom Bosco

A ceia de Natal na Associação Beneficente Dom Bosco será realizada com cardápio e decoração especial para a época. Durante o dia, as cinco crianças da entidade estarão com as cuidadoras. A ceia foi pensada e será preparada com muito carinho pela equipe para que as crianças e adolescentes possam se sentir acolhidos e amados nesta data.

Quem quiser ajudar a entidade, pode realizar sua doação pelo Pix pela chave CNPJ 50045970000181 e doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e vestuário, levando na Rua Silva Jardim, 956, no Jardim Pacaembu, ou entrar em contato pelo telefone (19) 3641-1713.

Gavi

O Grupo de Apoio à Vida doou 25 cestas de Natal para os atendidos na terça-feira, dia 20. Os dois atendidos que se alimentam por sonda receberam ensure da entidade. Toda doação é bem-vinda, mas o ensure e o leite são os itens que a entidade mais precisa. Quem quiser ajudar o grupo pode entrar em contado com Helena pelo telefone (19) 99957-5726.