Igrejas terão programação especial de Natal

As Igrejas da comunidade católica de Vargem Grande do Sul terão uma programação especial de celebrações, vigílias e reuniões para celebrar o Natal, a festa de nascimento do menino Jesus.

Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, dia 24, haverá vigília de Natal a partir das 19h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Na igreja de Santo Expedito, a vigília será às 18h30. No domingo, dia 25, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebrará a Missa de Natal às 9h.

Na paróquia Santo Antônio, haverá missa às 19h30 neste sábado, dia 24. No domingo, dia 25, Dia de Natal, haverá missa às 9h e às 19h.

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, será realizada a Missa de Vigília de Natal neste sábado, dia 24, às 20h. Neste domingo, dia 25, haverá missa às 19h.

Neste sábado, dia 24, haverá Vigília de Natal às 20h30 na Igreja Matriz de Santa Luzia. Vigília na comunidade São Francisco será às 19h30. No domingo, dia 25, haverá missa às 19h na Matriz.

Na paróquia São Joaquim, neste sábado, dia 24, haverá Vigília de Natal às 19h30. No domingo, dia 25, haverá Missa do Natal do Senhor às 19h.