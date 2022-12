Lombo Recheado de Natal do Alessandro de Souza

Ingredientes:

2 kg de lombo de porco, 1 copo de vinho branco seco, 1 colher de sobremesa de páprica, 50 ml de azeite de oliva, 1 maço de alecrim, 200g de tomate seco temperado, 200g de provolone picado, 250g de azeitonas pretas picadas, 150 ml de água, sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo:

Abra o lombo em manta, fure com uma faca, mas não

atravesse. Tempere o lombo com

o vinho branco, páprica, azeite, alecrim e sal, e acrescente 150 ml de água. Recheie o lombo com o tomate seco picado, queijo provolone, azeitonas pretas picadas, enrole e amarre com um barbante. Deixe marinar por 3 horas. Coloque no forno médio com papel alumínio por 40 minutos, retire o papel, coloque mais molho da marinada e vire o lombo. Deixe por mais 20 minutos para dourar.