Macarrão com Camarão por Tata Ranzani

Ingredientes:

400g de Farfalle, 400g de camarão rosa, 50g de farinha de trigo, 50g de manteiga, 40g de sal grosso, 4 litros de água, 1 litro de leite, 200ml de creme de leite, 1 cebola bem picada, 1 dose de conhaque, suco de 2 limões sicilianos, raspas de 1 limão siciliano, cebolinha picada, azeite extravirgem, noz-moscada, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Para o molho: Leve a manteiga e a farinha de trigo ao forno moderado. Adicione leite aos poucos e mexa sem parar, com o auxílio de um fouet, para evitar grumos. Cozinhe por aproximadamente 30 minutos e incorpore o creme de leite aos poucos até chegar na consistência desejada. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Para o farfalle: Cozinhe o farfalle na água fervente com o sal grosso até a massa ficar al dente. Para o camarão: Leve uma frigideira grande ao fogo, coloque azeite e refogue a cebola. Enquanto isso, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino. Assim que a cebola ficar transparente, salteie os camarões no refogado e flambe-os com conhaque. Adicione o molho branco, o suco e as raspas de limão. Abaixe o fogo, escorra a massa e junte ao molho com os camarões. Acerte o sal, finalize com a cebolinha e sirva imediatamente.