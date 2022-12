Netos em casa: A magia do Natal retorna

Que o Natal é uma época mágica, todo mundo já sabe. Mas que essa magia fica ainda mais especial quando se tem crianças em casa, você só descobre quando tem um pequenino correndo pela sala com os olhinhos brilhando com os enfeites da árvore de Natal.

Com o filho em casa, abrindo os embrulhos de presentes com a expectativa de quem escreveu uma cartinha para o bom velhinho e está torcendo para o seu comportamento durante o ano não ser visto como ruim, essa magia é bem viva. No entanto, conforme os filhos vão crescendo, é natural que essa magia vá esfriando e que a data perca o encanto anterior.

Essa magia, contudo, volta à tona com a chegada dos netos. Por isso, a Gazeta de Vargem Grande conversou com algumas famílias que passarão este Natal pela primeira vez com netos ou então que comemorarão a data na expectativa da chegada do neto.

Na casa de Márcia Cavalheiro a magia natalina chegou em nível dobrado. Há quatro meses, Benjamin chegou na família e logo após o Natal, no início do ano, Maria Alice vem ao mundo. Por isso, o Natal de Márcia será ainda mais especial, sendo o primeiro como avó e também na expectativa da chegada do segundo neto.

“O Natal aqui em casa esse ano vai ser muito especial, muito diferente com a chegada dos netos. O ano passado no Natal eu pedi, eu falei que a nossa casa estava precisando de criança, precisando de alegria, que eu queria uns netinhos e esse ano nós ganhamos dois”, disse.

Ela contou que a comemoração já foi preparada pensando nas crianças. “Foi muito gostoso, porque a data passou a ser voltado para crianças. Já era um Natal adulto em casa, já não tinha mais criança fazia muito tempo, então já era tudo de adulto. E esse ano voltou a magia, voltou o encanto da preparação, arrumar a árvore, tudo é pensando neles”, comentou.

Na árvore de Natal, Benjamin já está representado por um ursinho, enquanto Maria Alice já tem a sua ursinha. “Ficamos pensando como será o ano que vem, que eles já vão estar entendendo o Papai Noel chegando, vão estar vendo o Menino Jesus na árvore, já vamos começar a contar que é comemorado o nascimento de Jesus, onde as vidas são renovadas. Então ficamos pensando tudo isso, como vai ser essa magia pra eles, porque o Natal é mágico”, disse.

Márcia comentou que ter um neto na vida é um sentimento inexplicável. “É mágico, é um amor que não cabe no peito, uma vontade louca de ter perto, de ficar junto a toda hora. Acho que estamos mais maduros também, né? Então é mágico, é um sentimento que não existe, não conseguimos mostrar e nem explicar esse sentimento que é ser avó ou avô. Aqui em casa ficamos literalmente bobos e é bom demais unir os netos ao Natal, está sendo maravilhoso e realmente mágico”, completou.