Papa Francisco: “Para viver o Natal, redescubramos a pequenez de Deus”

“A árvore e o presépio são dois símbolos que continuam a fascinar jovens e adultos. A árvore, com suas luzes, recorda-nos Jesus que vem iluminar as trevas e a nossa existência de pecadores e sofredores neste mundo. Como as árvores, também os homens precisam de raízes, pois só quem está enraizado em boa terra permanece firme, cresce, amadurece e resiste às intempéries. É importante valorizar as raízes da vida e da nossa fé”, disse o papa Francisco no dia 3 de dezembro, quando recebeu os doadores do presépio e da árvore de Natal da Praça de São Pedro, no Vaticano, segundo a publicação do Vatican News.

Francisco dirigiu um agradecimento especial às crianças que participaram na decoração da árvore, aos artesãos e marceneiros, que esculpiram as estátuas do Presépio, como também aos que cultivaram abetos e árvores menores, destinadas a outros ambientes do Vaticano. Estes símbolos natalinos serão contemplados pelos peregrinos do mundo inteiro que forem visitar a sede da Igreja Católica.

Já o Presépio, que representa o nascimento do Filho de Deus na sua pobreza genuína, afirmou o Santo Padre, ajuda a redescobrir a verdadeira riqueza do Natal e purifica a todos de tantos aspectos, que contaminam a paisagem natalina. Na avaliação do papa, o Presépio, também simples e familiar, chama a atenção para um Natal diferente daquele consumista e comercial, recorda a cultivar momentos de silêncio e oração nos dias frenéticos. “O silêncio favorece a contemplação do Menino Jesus, ajuda-nos a uma maior intimidade com Deus, na sua fragilidade e simplicidade de recém-nascido, deitado em um presépio. Para celebrar o Natal, devemos redescobrir a surpresa e o espanto da pequenez de Deus no Presépio e na pobreza de um estábulo e tornar-nos pequeninos”, disse Francisco.

Segundo o papa, a melhor forma de viver o Natal é a oração e a ação de graças a Jesus, diante deste dom gratuito de amor, que quer entrar nas casas e nos corações de todos. Por fim, o Papa Francisco renovou seu agradecimento pelos presentes de Natal, a árvore e o Presépio, desejando a todos e às suas famílias e comunidades um Santo Natal, sob a proteção materna de Maria.