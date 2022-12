Policiais civis de Vargem recebem elogio

Na última terça-feira, dia 20, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a concessão de Elogio pelo Delegado Geral de Polícia e o Conselho da Polícia Civil de São Paulo a todos os policiais civis que trabalharam no caso da Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, que desapareceu após sair para caminhar em maio. O elogio é uma homenagem feita pelo Governo.

Entre os elogiados pelo caso, estão policiais civis de Vargem Grande do Sul, sendo o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o agente civil Diego Carlo Martins, e os investigadores de polícia Roberta Indiana D’Oliveira e Felipe Antônio Alves da Rosa.

O caso

Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, desapareceu depois de sair para caminhar na manhã do dia 15 de maio deste ano. Uma grande mobilização nas redes sociais foi feita na tentativa de encontrar a jovem, além de buscas pela cidade, em possíveis locais onde a estudante poderia ter ido.

Na noite de 15 de maio, o corpo da estudante foi encontrado por uma pessoa que ajudava nas buscas, na estrada da Serra da Paulista.

Segundo a polícia, o corpo de Mayara foi encontrado com ferimentos de faca no braço, mão, tórax e cabeça. O local, conhecido como ‘Vale dos Gnomos’, é frequentado por moradores e turistas.

Michael Douglas foi preso três dias depois do crime, pela Polícia Civil e pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar de Piracicaba (SP), em uma área da Serra da Paulista com uma arma, o celular da vítima e um canivete.

Cães farejadores, Guarda Civil Municipal (GCM) e 45 policiais civis e militares participaram das buscas pelo suspeito do assassinato.