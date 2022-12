Presépios das igrejas

Igreja São Joaquim



Na igreja São Joaquim, o presépio foi montado em um dia, ficando pronto em 22 de novembro. A montagem ficou por conta de Claudinei Lopes do Carmo e Carlos César de Aquino. Foi usado madeira para montar a estrutura do presépio, papel pedra para a gruta, grama artificial e verdes naturais. Foto: Arquivo Pessoal

Igreja Santo Antônio



Em um dia o presépio da Igreja Santo Antônio ficou pronto.

Luís César e Carlinho Carneiro montaram o presépio da paróquia no dia 7 de dezembro, usando TNT, serragem, saco de juta, bambu para fazer a casinha, ramos secos e folhagem na estrutura. Foto: Arquivo Pessoal

Igreja Santa Luzia



O presépio da paróquia de Santa Luzia foi montado em um dia.

A montagem foi realizada pelas acólitas da paróquia Lídia Mendes e Amanda Valério com as imagens que a paróquia já possuia em seu acervo, madeira nas casinhas, luzes de pisca-pisca e festão. Foto: Arquivo Pessoal

Igreja Nossa Senhora Aparecida



Foram montados dois presépios na igreja Nossa Senhora Aparecida, um no altar e um na saída da paróquia. Eles ficaram prontos no dia 26 de novembro para o 1º domingo do Advento. A montagem ficou por conta do Padre Antônio Carossi, da Irmã Elizabeth Célia Leandro, de Sônia Bertoloto, Micheli Satti, Sebastião Garcia e Luciano.

Foi usado serragem, tablado de madeira e tecidos. No presépio da entrada da igreja há um oratório feito a mão por Diego Bertoloti Ribeiro, onde está a imagem de São Francisco. No presépio do altar, há dois pavões feitos por Beatriz Valentina Sheila da Silva, uma idosa do asilo. Foto: Arquivo Pessoal

Igreja Sant’Ana



Na Igreja Matriz de Sant’Ana, o presépio foi montado durante as quatro semanas do tempo do Advento, onde a Igreja se prepara para celebrar o Natal do Senhor. O padre Hélio Marcos Riciati comentou que, segundo as fontes franciscanas em Gréccio, na Itália, São Francisco pediu a um homem para concretizar um desejo de representar o Menino nascido em Belém, para ver com os olhos do corpo os incômodos que Ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na manjedoura. “No Natal, chegaram muitos frades e pessoas trazendo flores e tochas para iluminar a noite. Francisco pôde contemplar a manjedoura com os animais e um sacerdote celebrou a Eucaristia sobre ela, mostrando a ligação entre a Encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Assim, o presépio traz essa ligação sendo feito em frente ao altar na Igreja Matriz de Sant’Ana”, disse.

O presépio foi montado pelo padre Hélio com a ajuda de Guilherme Piconi, Joilson Bedin e padre Carlos Eduardo Dobies e com a contribuição de Sérgio Ferrari, Lucas Aliende, José Tadeu e a artista sacra Ana Lúcia Teixeira Soquete, que restaurou as imagens do presépio.

Na montagem, foi utilizado diversos materiais, como plástico como base de proteção, areia, tecido de juta, madeira e cascas de eucalipto, placas de argila, tijolos, grama esmeralda, plantas tuia Kaisuka e mudas de tamareira e jacarandá, doadas pelo Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. Foto: Miguel Angelo de Maria