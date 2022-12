Receita de pasta à moda da Ligúria da Natália Perroni

Ingredientes:

Para o pesto: Um maço grande de manjericão, 300ml de azeite, 100g de amêndoas ou nozes, 100g de queijo parmesão ralado fino, 1 dente de alho e 50g de água.

Para a pasta: 500g de macarrão curto de sua preferência, 200g de batatas, 200g de vagem, azeite a gosto e pesto de manjericão.

Modo de preparo

Para o pesto: Bata os ingredientes no liquidificador.

Para a pasta: Pique as batatas em cubos médios e pique a vagem em pedaços grandes. Cozinhe e reserve. Na mesma água, cozinhe o macarrão al dente. Adicione o pesto ao macarrão ainda quente, as vagens e as batatas, coloque azeite e misture tudo. Coma ainda quente.