Rosca de chocolate da Natália Perroni

Ingredientes

Para a massa: 25g de fermento biológico ou 5g de fermento seco, 30g de farinha, 100ml de água morna, 2 ovos, 100g de manteiga, 100g de açúcar, 10g de sal, essência de baunilha, 1 copo de água, 1/2 copo de leite e 500g de farinha de trigo.

Para o creme: 1/2 l de leite, 70g de farinha de trigo, 200g de açúcar, 4 gemas e 1 colher de café de baunilha.

Modo de preparo

Para a massa: Adicione

25g de fermento biológico ou 5g de fermento seco, 30g de farinha e 100ml de água morna e deixe crescer. Adicione 2 ovos, 100g de manteiga, 100g de açúcar, 10g de sal, essência de baunilha a gosto, 1 copo de água, 1/2 copo de leite e 500g de farinha de trigo. Sove a massa até que ela fique mole. Caso ela esteja muito seca, adicione um pouco mais de água. Tampe a massa com um pano úmido para não ressecar e deixe crescer até dobrar de tamanho. Abra a massa com as mãos. Passe um pouco de manteiga na pedra ou bancada para a massa não grudar.

Para o creme: Bata bem as gemas com o açúcar, leve o leite para ferver com a baunilha. Adicione aos poucos o leite quente na mistura de gemas com açúcar, misture bem e levar no fogo baixo até engrossar. Recheie a massa com o creme, chocolate meio amargo picado e canela. Enrole a massa, passe gema de ovo por cima e assar em forno preaquecido a 180 graus por mais ou menos 35 min ou até que esteja dourada. Coloque geleia de morango ou frutas vermelhas por cima depois de pronto. Sirva com sorvete de creme.