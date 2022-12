Torta Húngara de Maçã

Ingredientes:

Para a massa: 200 gramas de farinha de trigo especial, 100 gramas de manteiga sem sal, 75 gramas de glaçúcar peneirado, 1 gema, 2 colheres (sopa) de água gelada, 1 colher (chá) de canela em pó e 1 pitada de sal. Para o creme de maçã: 1 xícara (chá) de açúcar refinado, 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo, 1 ovo inteiro ligeiramente batido, 1 lata de creme de leite com soro, 5 maças médias sem a casca e picadas em cubinhos, 4 colheres (sopa) de passas pretas ao rum escorridas, 1 colher (chá) de baunilha e 1 colher (chá) de canela em pó.

Para a farofa de nozes: 1/3 xícara (chá) de açúcar refinado, 1/4

xícara (chá) de açúcar mascavo, 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo, 1 xícara (chá) de nozes picadas, 100 gramas de manteiga sem sal gelada e 1 colher (chá) de canela em pó.

Modo de preparo:

Para a massa: Coloque no liquidificador os ingredientes secos com a manteiga e bata até obter uma farofa úmida. Em seguida, junte os demais ingredientes e bata novamente até obter uma massa homogênea e macia. Deixe-a descansar na geladeira e aplique em forma de fundo falso canelada de 28 cm de diâmetro forrando o fundo e os lados da mesma. Leve ao forno por 15 minutos, quando então, espalhe a farofa de nozes por cima e volte novamente ao forno por mais 15 minutos, quando então, espalhe a farofa de nozes por cima e volte novamente ao forno até que esteja firme ao toque. Para o creme de maçã: Peneire a farinha com o açúcar, junte o ovo, o creme de leite e os demais ingredientes, misturando delicadamente. Empregue pouco a pouco, para dissolver com a farinha. Para a farofa de nozes: Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma farofa. Empregue em seguida. Coloque tiras de papel alumínio protegendo a borda.