Desde criança, Reginaldo Fernando Brás, hoje com 48 anos, participa dos festejos de Natal. Ainda menino, participava da Folia de Reis, onde viu a importância de se montar um presépio. Assim, há mais de três décadas passou a montar a encenação do nascimento de Jesus Cristo em sua casa.

Tradição que segue até hoje, também como incentivo para que outras pessoas montem presépios em suas casas, uma vez que em sua visão, muita gente tem deixado esse espírito natalino de lado. “Tem casas que nem árvore de Natal se monta mais, para eles, é um dia qualquer”, lamentou.

Assim, Reginaldo capricha em seu presépio, que está aberto à visitação. Ele leva quatro dias para deixar toda a encenação pronta, com a manjedoura, os reis magos, a sagrada família, pastores e os animais. Além do presépio, há também roda de água, monjolo e muito mais, como mais de 100 carneirinhos – no início eram apenas 3. Este ano, ainda há a novidade de 10 Papais-Noéis na composição.

Quem quiser ver de perto o resultado, pode visitar o presépio que fica na casa de Reginaldo, à Rua Ângelo Buzato, nº 71, no Jardim Paraíso 1.